Liga: il Siviglia crolla 3-0 a Getafe

Il Getafe domina lo scontro diretto contro il Siviglia (3-0) nella gara valida per la 33/a giornata della Liga e si riprende il quarto posto in classifica salendo a 54 punti e scavalcando proprio gli andalusi, fermi a 52. Mata sblocca il risultato su rigore al 35', Molina raddoppia, sempre dal dischetto, nel recupero, subito dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Escudero. Nella ripresa ancora Molina firma il tris. Nel finale l'espulsione tra i padroni di casa, al 26', di Dakonam non cambia il risultato.