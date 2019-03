Liga: poker dell'Atletico Madrid all'Alaves, in gol Morata

L'Atletico Madrid si impone per 4-0 in casa dell'Alaves nell'anticipo della 29esima giornata della Liga spagnola e prova a tenere vive le speranze di riaprire la corsa al titolo con il Barcellona. Di Saul al 5', Diego Costa all'11', Morata al 59' e Thomas all'84' le reti dei colchoneros. Nell'altro anticipo, vittoria del Celta Vigo sul Villareal per 3-2.