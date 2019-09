Liga: Siviglia vince 1-0 contro Alaves e va in testa

Il Siviglia passa 1-0 in casa dell'Alaves nella gara valida per la quarta giornata della Liga spagnola. Decisiva la rete di Jordan al 37' del primo tempo. Gli andalusi salgono così a 10 punti e balzano in testa alla classifica, mentre i baschi, alla prima sconfitta in campionato, rimangono fermi a 5.