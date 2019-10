Liga: ufficiale, il 'Clasico' Barça-Real si gioca mercoledì 18 dicembre

Il 'Clasico' ha finalmente una data: l'attesa sfida tra Barcellona e Real Madrid, valida per la decima giornata di Liga, si giocherà il 18 dicembre. Lo ha ufficializzato il Comitato per le competizioni della Federcalcio spagnola. Il match del Camp Nou, inizialmente previsto per sabato 26 ottobre, è stato spostato viste le tensioni in Catalogna. La data è stata concordata da entrambi i club.