Liga: Valencia-Eibar 1-0, decide Maxi Gomez

Il Valencia ha battuto l'Eibar 1-0 nell'incontro valido per la 19/a giornata di Liga. Decisiva la rete di Maxi Gomez al 27'. Ospiti in dieci dal 91' per l'espulsione di Oliveira. La squadra prossima avversaria dell'Atalanta negli ottavi di Champions League sale a 31 punti e aggancia provvisoriamente la Real Sociedad al quinto posto. Eibar fermo a quota 19.