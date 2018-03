Al Real Madrid basta Bale e Benzema: prima della Juventus, finisce 3-0 a Las Palmas

Questa non era la gara ideale per testare le qualità e i punti deboli del Real Madrid... Da una parte la fase difensiva horror del Las Palmas, dall’altra il turnover di Zidane che ha lasciato a Madrid quasi tutti i big. C’è però un Gareth Bale scatenato, a trascinare i blancos alla loro quinta vittoria consecutiva. A segno anche Benzema che, nonostante diversi errori sotto porta, diventa il 7° miglior marcatore nella storia del Real Madrid. Diversi aspetti positivi, quindi, prima di partire per la trasferta dello Stadium, anche se c’è da annotare l’infortunio di Nacho Fernández, con il Real che perde una pedina che sarebbe tornata utile in questo finale di stagione.

Cronaca

Parte meglio il Las Palmas che ci prova subito con le conclusioni di Halilović e Momo Figueroa, ma la squadra di Paco Jémez non colpisce. Dall’altra parte è Asensio a mangiarsi il gol del vantaggio, solissimo davanti a Chichizola. Per l’1-0 ci pensa il duo ex Tottenham, Modrić-Bale: il primo lancia, il secondo realizza dopo un’incredibile corsa sulla sinistra. Nel finale di tempo arriva anche il raddoppio con il rigore concretizzato da Benzema, dopo il fallo di Momo Figueroa su Lucas Vázquez. Piccolo neo, c’è l’infortunio di Nacho Fernández sostituito dal giovane Hakimi.

Paco Jémez ci crede ancora e inizia il secondo tempo con due cambi immediati (dentro Expósito e Samperio), ma il Real Madrid chiude il match con il rigore di Bale, guadagnato dallo stesso gallese. Dietro i blancos rischiano sempre qualcosa, ma è il Real Madrid a mangiarsi diverse palle gol. Una su tutte quella di Benzema che sbaglia a un metro dalla porta, con gran intervento di Chichizola. Zidane sfrutta il risultato per dare un po’ di riposo a Modrić e Casemiro, sostituiti da Kovacić e Llorente.

La statistica

127 - Con il gol al Las Palmas, Benzema diventa il 7° miglior marcatore della storia del Real Madrid. Superato Paco Gento (126), davanti sempre Cristiano Ronaldo con 307 reti.

Karim Benzema félicité par ses coéquipiers du Real Madrid après son penalty contre Las PalmasGetty Images

Il Tweet

Bale-Modric: quando sono in coppia non li ferma nessuno....

Il migliore

Gareth BALE - Quando è in forma, il gallese è uno dei migliori giocatori del mondo. Guadagna un rigore, segna il gol del vantaggio. Corre, crea, semina scompiglio. Una vera spina nel fianco per il Las Palmas... Cosa combinerà alla Juventus?

Il peggiore

Vicente GÓMEZ - Non copre adeguatamente davanti alla difesa. Ad ogni affondo il Real Madrid rischia di segnare.

Tabellino

Las Palmas-Real Madrid 0-3

Las Palmas (4-2-3-1): Chichizola; Macedo (46’ Expósito), Ximo Navarro, Gálvez, Aguirregaray; Castellano, Vicente Gómez (46’ Samperio); Halilović, Aquilani, Momo Figueroa (84’ Ezekiel); Calleri. All. Paco Jémez

Real Madrid (4-4-2): K.Navas; Nacho Fernández (29’ Hakimi), Varane, Vallejo, Theo Hernández; Lucas Vázquez, Modrić (61’ Kovacić), Casemiro (61’ M.Llorente), Asensio; Bale, Benzema. All. Zinédine Zidane

Marcatori: 26’ e 51’ rig. Bale (R), 39’ rig. Benzema (R)

Arbitro: Pablo González Fuertes

Ammoniti: 37’ Momo Figueroa, 45+2 Gálvez, 50’ Ximo Navarro

Espulsi: nessuno