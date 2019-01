Calcio e nostalgia: il figlio di Tito Vilanova ora gioca nell'Andorra di Piqué

C'è spazio anche per gli affetti e per la nostalgia nel nuovo Andorra di Gerard Piquè. Tra i nuovi acquisti arrivati nella piccola squadra pirenaica che lotterà per la promozione in terza divisione c'è anche il figlio di Tito Vilanova, l'indimenticato tecnico del Barcellona stroncato da un tumore a soli 45 anni nel 2014.

Adrià Vilanova si è già allenato ed è già sceso in campo con la sua nuova squadra agli ordini dei tecnico Albert Jorquera e Gabri García, ex giocatori del Barcellona, insieme ai nuovi arrivati Forgas, Dot, Cervós e Bové. Sconfitta per 3-2 con EFAC Almacelles ma "buone sensazioni", racconta la cronaca del match scritta dal club.

Il 21enne Adrià, centrale di difesa, è cresciuto alla Masia e poi si è trasferito prima all'Hercules e poi, la scorsa estate, al Mallorca B per approdare ora nel club del piccolo micro Stato pirenaico e attualmente impegnato nella 'Primera Catalana'. La proprietà dell'Andorra è di recente passata di mano, rilevata dal nuovo proprietario, il gruppo Kosmos che fa capo appunto a Gerard Piqué.