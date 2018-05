L'ATP di Madrid si trasferisce al Bernabeu: 6-0 Real al Celta Vigo, Bale devastante

Il Real Madrid voleva chiudere in bellezza la propria stagione in casa e meglio non poteva fare con il 6-0 rifilato al Celta Vigo. Nei galiziani c’è il ritorno di Iago Aspas, che resta però in panchina, nel Real Madrid si rivede invece Isco che non giocava dall’andata della sfida contro il Bayern. Manca ancora Ronaldo, ma il portoghese non è indispensabile per questa sfida: ci pensa un super Bale a trascinare i blancos con una doppietta fantastica, poi è proprio Isco a completare il tris già a fine primo tempo. Nella ripresa il Celta non ci prova neanche e per il Real è un gioco da ragazzi segnare altri tre gol. Poche le conclusioni che si possono trarre da questa partita: Bale vuole ancora essere protagonista ed Isco è tornato in forma giusto in tempo per la finale contro il Liverpool.

Cronaca

Il Celta Vigo dimostra di partire senza timore, ma la prima vera occasione è sui piedi di Hakimi che si fa intercettare il proprio cross da Sergio Álvarez. Al 13’ arriva il vantaggio dei blancos, con il solito movimento di Bale a castigare il portiere avversario dopo l’apertura di Modrić. Il Celta ha subito la chance per pareggiare i conti, ma Maxi Gómez calcia alto da buona posizione. Ci sono anche le solite polemiche arbitrali, visto il mancato rigore fischiato dal sig. Pablo González Fuertes per la trattenuta di Casemiro su Brais Méndez in area. Alla mezz’ora arriva, invece, il 2-0 dei padroni di casa con una doppia magia di Bale che realizza con un meraviglioso sinistro a giro. Non è da meno Isco che, due minuti dopo, lo imita firmando il 3-0, questa volta con un destro a giro. Prima della fine del tempo, il Celta cerca almeno il gol della bandiera, ma Navas si supera sul colpo di testa di Wass.

Il Real Madrid parte forte anche nel secondo tempo e al 52’ arriva il poker di Hakimi che, chiude un bel triangolo con Benzema, prima di calciare in rete per il 4-0 dei padroni di casa. Il Celta non reagisce, mentre Bale sfiora in due occasioni la tripletta personale. Arriva anche il pokerissimo, con l’autorete di Sergi Gómez sul servizio di Asensio dalla sinistra. Nel finale arriva anche il 6-0 ad opera di Kroos dopo l’appoggio di Borja Mayoral.

La statistica

4 - Le doppiette in stagione di Gareth Bale in campionato. Sicuri che sia meglio cederlo per il Real Madrid?

Il Tweet

Non c’è Ronaldo? No problem...

Il migliore

Gareth BALE - Una delle sue migliori partite al Bernabéu. Si inserisce, corre, pressa, libera gli spazi e segna due gran gol. Un peccato non sia riuscito a firmare la tripletta personale.

Il peggiore

Lucas BOYÉ - Andato a Vigo per trovare spazio e gloria, il giocatore di proprietà del Torino non è riuscito a sfondare. Questa era la sua seconda partita da titolare, ma sbaglia completamente l’approccio. Lascia troppo spazio ad Hakimi e non è mai pericoloso in avanti. Unzué lo sostituisce dopo solo 45 minuti.

Tabellino

Real Madrid-Celta Vigo 6-0

Real Madrid (4-3-1-2): K.Navas; Hakimi, Varane, Nacho Fernández, Marcelo; Modrić, Casemiro, Kroos; Isco (64’ Asensio); Bale (72’ Lucas Vázquez), Benzema (64’ Borja Mayoral). All. Zinédine Zidane

Celta Vigo (4-3-3): Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Roncaglia, Sergi Gómez, Jonny Castro: Wass, Lobotka, Jozabed (71’ Radoja); Brais Méndez (82’ Kroos), Maxi Gómez, Boyé (46’ Pablo Hernández). All. Juan Carlos Unzué

Marcatori: 13’ e 30’ Bale (R), 32’ Isco (R), 52’ Hakimi (R), 74’ aut. Sergi Gómez (R), 81’ Kroos (R)

Arbitro: Pablo González Fuertes

Ammoniti: 84’ Hugo Mallo

Espulsi: nessuno