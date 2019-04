L'ex presidente del Barcellona Rosell assolto dalle accuse di riciclaggio

L'ex presidente del Barcellona Sandro Rosell è stato assolto dalle accuse di riciclaggio di denaro per mancanza di prove. Rosell ha scontato 21 mesi di detenzione preventiva. L'ex numero 1 del Barça, la moglie, e altre quattro persone erano accusate, tra le altre cose, di aver riciclato circa 20 milioni di euro dal 2006 fra cui commissioni legate alla vendita dei diritti televisivi delle partite della nazionale di calcio brasiliana.

Il Tribunale nazionale, che gestisce i principali casi criminali, ha assolto tutti gli imputati perché "dopo aver valutato le prove presentate durante il processo, le accuse non sono state dimostrate". I pubblici ministeri avevano chiesto per l'ex presidente del Barça sei anni di reclusione. I Rosells erano accusati di aver nascosto illegalmente circa 15 milioni di euro ricevuti da Ricardo Teixeira, ex presidente della Confederazione calcistica brasiliana, attraverso l'uso di paradisi fiscali. Rosell si era dimesso da presidente del Barcellona nel 2014 a causa delle accuse di corruzione legate all'acquisto dell'attaccante brasiliano Neymar dal Santos. L'ex presidente del club catalano rischia un nuovo processo per corruzione, frode ed evasione fiscale.