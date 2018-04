Messi come Ronaldinho: l'argentino trascina il Barcellona con una tripletta, 3-1 al Leganes

E sono 38! Il Barcellona eguaglia il record di risultati utili consecutivi in campionato della Real Sociedad (1980) con un’altra vittoria, quella contro il Leganés a mettere pressione all’Atlético Madrid. 3-1 alla squadra di Garitano che meriterebbe qualcosa in più, anche se dietro i Pepineros lasciano a desiderare: sono tante le occasione per i blaugrana che sbagliano tanto, così è Messi a fare il solista e a trascinare il Barcellona alla vittoria. Prima un gol su calcio di punizione (eguagliando, anche qui, il record di gol su punizione diretta di Ronaldinho), poi un diagonale vincente dopo l’imbucata di Coutinho. Nella ripresa il Leganés ci crede, ci prova, e si avvicina al pareggio dopo il gol di El Zhar, ma ci pensa ancora Messi a chiudere questa volta in maniera definitiva il match. Successo sofferto, ma a questo punto della stagione ci sta un periodo di appannamento soprattutto dopo la sfida di Champions contro la Roma. Tanto c’è Messi...

Cronaca

Primo tempo subito di marca Barcellona, anche se la prima vera occasione arriva al 16’ con il destro di Coutinho deviato in angolo da Cuéllar. Ci prova anche Suárez con un colpo di testa in torsione, senza trovare però lo specchio. Qualche secondo dopo nuova chance per Suárez, ma l’uruguiano sbaglia clamorosamente da due passi sul servizio di Messi (murato da Cuéllar). A questo punto Messi si mette in proprio: sinistro su calcio di punizione a superare un Cuéllar partito in ritardo, poi ancora l’argentino con un diagonale mancino dopo l’imbucata di Coutinho per il 2-0.

Messi, del Barcelona, celebra uno de los goles ante el LeganésGetty Images

Parte meglio il Leganés in avvio di ripresa, ma il colpo di testa del neo entrato Beauvue sfiora la traversa. Dall’altra parte è Piqué a mangiarsi il gol del 3-0, sparando alto da due passi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Parlando di gol mangiati, anche El Zhar non ‘scherza’ con un colpo di testa a lato da buona posizione dopo il servizio da sinistra di Brašanac. Qualche minuto più tardi arriva comunque il gol del Leganés, con il destro di El Zhar deviato in rete da Sergi Roberto, mentre dall’altra parte Cuéllar evita la tripletta di Messi. Sono tanti gli errori sotto porta del Barcellona: sbaglia ancora Suárez, che spreca tutto sul cross di Dembélé. Il Leganés intasa l’area e ci crede, ma all’87’ la chiude Messi che approfitta di un rimbalzo in area per trafiggere Cuéllar per la terza volta in serata.

La statistica

38 - I risultati consecutivi del Barcellona nel campionato, eguagliato il record della Real Sociedad (nel 1980). L’ultima sconfitta dei catalani, nella Liga, risale all’8 Aprile dello scorso anno con il 2-0 della Rosaleda per il Málaga.

Il Tweet

E Messi ci aveva provato già nella rifinitura...

Il migliore

Lionel MESSI - I suoi hanno tante occasioni, ma sono poco precisi. A questo punto sale in cattedra lui, con un gol su calcio di punizione diretto (il 6° in stagione, l’ultimo a farlo era stato Ronaldinho nella stagione 2006-2007). Non solo, firma il 2-0 con un bel diagonale e il 3-1 che chiude la partita dopo tanta sofferenza.

Video - Quando Messi fu a un passo dal diventare un giocatore del Como 01:12

Tabellino

Barcellona-Leganés 3-1

Barcellona (4-4-2): ter Stegen; N.Semedo, Piqué, Vermaelen, Sergi Roberto (74’ Alba); O.Dembélé (88’ D.Suárez), Rakitić, André Gomes, Coutinho (81’ Iniesta); Messi, L.Suárez. All. Ernesto Valverde

Leganés (4-2-3-1): Cuéllar; Zaldúa, Bustinza, Siovas, García Carnero; Rubén Pérez (78’ MÁ Guerrero), Gabriel Pires; Omar Ramos, Eraso (60’ Brašanac), El Zhar; Amrabat (46’ Beauvue). All. Asier Garitano

Marcatori: 27’, 32’ e 87’ Messi (B); 68’ El Zhar (L)

Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Ammonito: 51’ Siovas, 55’ Gabriel Pires, 76’ Rubén Pérez, 78’ Coutinho, 80’ Zaldúa, 85’ Alba

Espulsi: nessuno