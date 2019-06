Muore all'età di soli 35 anni José Antonio Reyes, la Perla di Utrera. A portarselo via così presto è stato un incidente stradale: la tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 11:40, l'automobile sulla quale viaggiava Reyes è uscita di strada e ha preso fuoco. Secondo El Periódico anche un familiare del calciatore avrebbe perso la vita.

Il giocatore attualmente militava nelle file dell'Extremadura, ma alle spalle ha un passato glorioso fatto di club da nomi altisonanti, come Real Madrid, Atletico Madrid, Siviglia, l'Espanyol, il Cordoba e anche l'Arsenal e il Benfica; nel suo curriculum anche un'esperienza in Cina con la maglia del Xinjiang Tianshan Leopard.

Nato a Utrera, del Siviglia (club che ha confermato il decesso tramite il proprio profilo Twitter) Reyes era un canterano e nel suo palmares ci sono numerosi titoli, tra cui quello di Premier League con i Gunners, quello della Liga con i blancos, nonché quattro volte l'europa League, una con l'Atletico e tre col siviglia.

Il ricordo di Sergio Ramos

Distrutto dalla notizia Sergio Ramos, che con Reyes ha trascorso insieme un lungo periodo nelle giovanili del Siviglia ed anche un anno al Real Madrid (stagione 2006-2007). "Devastato. Distrutto. Non ho parole. Tutto il mio amore alla famiglia. Ti ricorderemo per sempre, amico. Riposa in pace fratello", il tweet del capitano del Real.