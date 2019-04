Stangata per Diego Costa: otto giornate di squalifica per gli insulti all'arbitro

Mano pesante del Giudice Sportivo in Spagna nei confronti di Diego Costa. L'attaccante dell'Atletico Madrid, espulso nel big match contro il Barcellona della scorsa settimana, è stato squalificato per ben otto giornate a causa degli insulti e di gesti irriguardosi nei confronti dell'arbitro.

Per effetto di questa sanzione, l'attaccante spagnolo di origini brasiliane salterà tutto in finale di stagione con i colchoneros al secondo posto in campionato. Nel referto della gara giocata al Camp Nou e vinta per 2-0 dal Barcellona, l'arbitro Gil Manzano ha riferito che verso la metà del primo tempo Costa, oltre a una serie di insulti, lo ha anche afferrato per le braccia.

Di fatto, si tratta quindi di due sanzioni diverse da quattro giornate ciascuna, che si sono quindi andate a sommare. Attualmente, quindi, la stagione del giocatore sarebbe terminata, visto che in Liga restano da disputare soltanto sette giornate. E' molto probabile, però, che l'Atletico Madrid faccia ricorso.