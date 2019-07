Zinedine Zidane lascia il ritiro del Real Madrid per motivi personali

Colpo di scena (ma non troppo) al Real Madrid: Zinedine Zidane è costretto a lasciare il ritiro della squadra di cui è allenatore per non meglio precisate ragioni personali.

Il club della capitale spagnola non spiega ulteriormente quanto accaduto al tecnico francese, specificando soltanto che gli allenamenti del precampionato, in corso di svolgimento a Montreal, in Canada, verranno ora seguiti dal suo vice, David Bettoni, fino al ritorno di Zidane.

Le indiscrezioni che circolano fanno riferimento a un problema temporaneo, e che non mette dunque in pericolo la permanenza di Zidane sulla panchina del Real, che gli ha finora dato grandi soddisfazioni: tre Champions League, una Liga, due Supercoppe Europee, una Supercoppa di Spagna e due Mondiali per club.

