All'Atletico Madrid basta un gol del campione del mondo Griezmann: 1-0 al Rayo Vallecano

Dopo il pareggio contro il Valencia, l’Atlético Madrid trova la sua prima vittoria in campionato superando per 1-0 il Rayo Vallecano al Wanda Metropolitano. Simeone cambia qualcosa rispetto alla gara inaugurale: fuori Koke, ma soprattutto Filipe Luis deconcentrato dal mercato (ancora il PSG su di lui). L’allenatore dei colchoneros, però, perde Juanfran per infortunio, rimpiazzato da Teye Partey che già in passato ha ricoperto il ruolo di terzino destro. Lemar sfiora il gol, poi l’arbitro non chiama un penalty a favore dell’Atlético a fine primo tempo.

Nella ripresa è ancora Lemar il più pericoloso dei colchoneros, ma al 63’ arriva il gol del vantaggio di Griezmann che, piazzato, nell’area piccola supera Alberto García dopo la sponda di Savic sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella seconda parte del secondo tempo il Rayo Vallecano sfiora il pareggio, ma Alex Moreno viene bloccato da un attento Oblak.