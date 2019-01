Atletico Madrid di rigore: 1-0 al Levante e -2 dal Barcellona; cori per il rinnovo a Godin

Importante successo dell'Atletico Madrid, che nel lunch match della 19a giornata di Liga spagnola, vince di rigore (1-0) sul Levante e si porta a 38 punti, provvisoriamente a -2 sul Barcellona, impegnato alle 18,30 al Camp Nou contro l'Eibar. Ci pensa Griezmann, come sempre, che al 57' non fallisce dagli undici metri. A inizio gara, i tifosi colchoneros hanno inscenato una manifestazione di protesta nei confronti della dirigenza chiedendo il rinnovo di Diego Godin. Il difensore uruguaiano, in scadenza di contratto e destinato all'Inter a parametro zero, è considerato una leggenda del club e i suoi sostenitori hanno chiesto alla società di fare il possibile per trattenerlo. "Godin è uno di noi", questo il coro ripetuto dai tifosi colchoneros sia fuori che dentro il Wanda Metropolitano. L'Atletico, a Godin, ha offerto un contratto di un anno con opzione per il secondo e non intende cambiare la sua politica per i giocatori sopra i 30 anni.

La cronaca della partita

Colchoneros subito pericolosi: al 5' Correa pesca in profondità Griezman, il cui diagonale basso sibila il palo alla sinistra di Oier. Al 9', tuttavia, problemi fisici per Savic, costretto al forfait a favore di Giménez. Passa 1' e l'Atletic va a segno con Koke, ben servito da Vitolo ma l'arbitro annulla dopo il VAR review per un fallo commesso da Rodri all'inizio dell'azione.

L'Atletico alza la pressione ma non riesce a scardinare la porta del Levante. Al 33' i Colchoneros chiedono il penalty: sul pericoloso cross dalla destra di Arias, Correa viene trattenuto in area piccola da Rober. L'arbitro fa proseguire. Al 42', quindi, Vitolo se ne va sulla sinistra e pesca in area Corre, che però viene fermato dall'intervento congiunto miracoloso di Chema e Oier. A tempo scaduto, Koke manda in area Vitolo, bravo a girarsi col destro e a concludere di forza, di poco alto. Nella ripresa, pronti via, l'Atletico sfiora il gol in maniera casuale: cross teso dalla mancina di Vitolo con palla che sbatte sugli stinchi di Koke e va a sfiorare il palo. Al 56', calcio di rigore per i Colchoneros: ennesimo pallone recuperato da Thmas Partey e messo al centro dalla sinistra. Vukcevic, in area, prova a opporsi in scivolata ma finisce per toccare il pallone col braccio. Dagli undici metri, Griezmann non sbaglia, concludendo di forza sotto la traversa. E' 1-0. Da qui, l'Atletico ha chance di raddoppio con Vitolo dalla distanza e Lemar (neoentrato), mentre Godin salva su Bardhi un gol già fatto nel finale. Ma il risultato non cambierà più.

La statistica chiave

Griezmann ha segno consecutivamente da 5 partite. E' la prima volta che gli capita in carriera.

Il migliore

Thomas PARTEY (Atletico Madrid): un quantitativo industriale di palloni reuperati. Nasce da un suo cross basso al centro il rigore che ha deciso il match.

Il peggiore

Enis BARDHI (Levante): impalpabile, questa volta, il fantasista macedone del Levante.

Il tabellino

ATLETICO MADRID-LEVANTE 1-0

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Savic (9' Giménez), Godin, Juanfran; Vitolo (76' Kalinic), Rodrigo, Thomas Partey, Koke; Correa (72' Lemar), Griezmann. All.: Simeone.

Levante (3-4-1-2): Oier; Rober, Cabaco, Chema (46' Coke); Jason, Vukcevic (68' Rochina), Campaña, Toño; Bardhi; Roger (68' Borja Mayoral), Morales. All. Paco Lopez.

Arbitro: Eduardo Prieto Iglesias di Pamplona.

Gol: 57' rig. Griezmann (A).

Note - Recupero 3+3. Ammoniti: Jason, Cabaco, Campaña.