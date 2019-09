Doveva essere il derby dello spettacolo e dei gol, di Hazard e di Joao Felix, di Benzema e Diego Costa. E invece l’esito del Wanda Metropolitano racconta del dominio dei portieri e delle difese e del trionfo della tattica sulla tecnica. Il Cholismo si è mangiato Zidane senza però portare a casa il bottino pieno.

Se il 163° derby di Madrid fosse stato stato un match di boxe, ai punti sarebbe ugualmente finito in pareggio. Già perchè se nel primo tempo il talento ex Benfica ha provato a fare la differenza con due conclusioni dal limite dell’area, lo stesso ha fatto Kroos con il suo destro. Se nella ripresa Saul su calcio d’angolo si è esibito in un gran colpo di testa che ha sfiorato l’incrocio dei pali, Benzema ha impegnato Oblak con un’incornata in torsione che ha fatto tremare i tifosi Colchoneros.

Al fischio finale la classifica racconta che il Real mantiene la testa (15 punti, +1 su Granada e Atletico), ma che potrebbe vedersi sorpassare dalla Real Sociedad, impegnata domani sul campo del Siviglia e che in caso di vittoria salirebbe a 16 punti.

La cronaca in 4 momenti chiave

7’ PRIMO SQUILLO ATLETICO - Joao Felix beffa Sergio Ramos, scappa in profondità e prova un diagonale sul secondo palo. Fuori di un paio di metri

39’ SECONDO SQUILLO ATLETICO – Ancora Joao Felix, questa volta da fuori area. Conclusione splendida con un collo destro che sfiora il palo

40’ C’E’ANCHE IL REAL - Kroos si coordina benissimo e calcia di prima intenzione con un interno destro che fa girare il pallone verso il palo lontano, costringendo Oblak ad allungarsi per salvare

76’ INCORNATA DI BENZEMA - Al primo pallone disponibile, il campione del Mondo sfrutta al massimo un bel cross di Nacho e in girata devia verso la porta difesa di Oblak: parata clamorosa dello sloveno

Hazard Atlético Real MadridGetty Images

Il momento social del match

Prima del calcio d'inizio, il Wanda Metropolitano ha dato il giusto tributo a una leggenda come Diego Forlan che ha giocato nell'attacco dell'Atletico Madrid dal 2007 al 2011, segnando 96 gol in 198 partite. Cuore uruguagio.

Il migliore in campo

Oblak. Un miracolo che vale quanto ad un gol. Sul colpo di testa di Benzema vola d'istinto e salva il risultato. Decisivo anche nel primo tempo durante il Kroos show

Oblak Atlético Real MadridGetty Images

Il peggiore in campo

Hazard. Partiamo da un'attenuante: è appena rientrato dall'infortunio alla coscia che ha funestato il suo sbarco tra i Galacticos. Detto questo, la sua prestazione è senza ombra di dubbio insufficiente, sotto ritmo, poco ispirato e fuori dalla partita. Siamo abituati a ben altro da lui.

Il tabellino

ATLETICO MADRID-REAL MADRID 0-0 (primo tempo 0-0)

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi (dal 60’ Lemar); Koke, Saul, Thomas, Vitolo (dal 46’ Correa); Joao Felix (dal 68’ Llorente), Diego Costa. All: Simeone

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Kroos, Casemiro; Hazard (dal 77’ James R.), Valverde (dal 67’ Modric), Bale; Benzema (dall’87’ Jovic). All: Zidane



Arbitro: J. Gonzalez (Spagna)



Ammoniti: Nacho, Varane, Thomas

Note: Spettatori 68.000, recupero 1’ p.t., 3’ s.t.