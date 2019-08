Barcellona ancora bloccato in trasferta: a Pamplona finisce 2-2 contro l'Osasuna

Continua il momento non certo brillante del Barcellona, che a Pamplona impatta 2-2 contro l'Osasuna nella terza giornata di Liga. Non certo una partita perfetta della banda di Valverde, che si ritrova solo a quattro punti dopo tre giornate.

La mancanza di Messi e Suarez si è fatta sentire? Difficile a dirsi. Sicuramente la squadra catalana gioca un pessimi primo tempo, sovrastata dall'intensità dell'Osasuna che disputa una signora gara, gagliarda e sempre col coltello tra i denti. Molto meglio nella ripresa gli ospiti, grazie agli innesti dalla panchina e alla sua immensa qualità. Ma i padroni di casa tengono botta e nel finale trovano il meritato pareggio.

C'è tanto da lavorare in casa blaugrana. In questa settimana si è solo parlato di sorteggi Champions e dell'affare Neymar, come se questa partita fosse inutile. In verità questa squadra sembra un cantiere aperto, ancora alla ricerca della sua identità. E poi c'è la questione Griezmann: settimana scorsa il francese ha fatto il diavolo a quattro, oggi è stato un fantasma per 90'. Urge trovare il suo corretto ruolo nella squadra. Nota positiva certamente il primo gol di Fati, che diventa il giocatore più giovane nella storia del Barcellona a segnare in Liga a 16 anni e 304 giorni. E poi la superba prestazione di Arthur che, appena entrato in campo, ha cambiato faccia ai suoi.

Barcelona´s Guinea-Bissau forward Ansu Fati (2L) celebrates with team-mates after scoring against Osasuna at El Sadar stadium in Pamplona on August 31, on 2019.Eurosport

Certo è che il Barcellona si ritrova a soli 4 punti dopo tre giornate, dietro anche al buon Osasuna a quota 5. L'Atletico Madrid può andare a 9, Real e Siviglia a 7. Non certo l'inizio di stagione dei sogni.

Tabellino

Osasuna-Barcellona 2-2

OSASUNA: Rubén Martínez; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Fran Mérida (dal 69' Moncayola), Oier; Roberto Torres, Rubén García (dal 66' Robert Ibanez), B. Thomas (dal 76' Villar); Chimy Avila.

BARCELLONA: Ter Stegen; Semedo (dal 46' Fati), Lenglet, Piqué, Alba; Busquets, Sergi Roberto, de Jong (dall'82' Vidal); Rafinha (dal 54' Arthur), Griezmann, Carles Pérez.

Marcatori: Roberto Torres (O), Fati (B), Arthur (B), Roberto Torres (B),

Assist: Brandon Thomas (O), Sergi Roberto (B),

Arbitro: Juan Martinez

Ammoniti: Fran Merida (O), Sergi Roberto (B), De Jong (B), Brandon Thomas (O), Valverde (B), Pique (B), Moncayola (O), Langlet (B),

Espulsi: Nessuno

La cronaca in 10 momenti

06' SUBITO OSASUNA AVANTI - Cross dalla destra di Brandon Thomas e colpo al volo di sinistro di Roberto Torres che, tutto solo, la mette dentro e porta avanti i suoi.

50' FATI ENTRA E PAREGGIA - Cross dalla destra di Sergi Roberto e colpo di testa perfetto del neo entrato sedicenne che la mette nell'angolino basso.

57' BOTTA DI CARLES PEREZ - Ci prova il Barcellona per vie centrali, ma il tiro del giovane attaccante finisce tra le braccia del portiere.

58' RISPOSTA DI BRANDON THOMAS - L'Osasuna risponde presente con la conclusione di Brandon di sinistro, bloccata da Ter Stegen.

62' ARTHUR COMPLETA LA RIMONTA - Busquets recupera palla sulla tre quarti, passa ad Arthur che entra in area, rientra sul destro e la mette nell'angolino basso.

64' SBAGLIA TUTTO BRANDON! - Osasuna vicinissima subito al pareggio con Brandon che di testa tutto solo la mette sul fondo.

77' TER STEGEN SALVA TUTTO - Subito Villar appena entrato ci prova con un siluro dai 30 metri. Ter Stegen in tuffo respinge.

78' RIGORE PER L'OSASUNA -Tocco di mano di Pique in area. Era vicinissimo al pallone, anche se l'intervento è veramente scomposto. Sul pallone ancora Roberto Torres che trova il pareggio e la doppietta personale.

88' COSA SI E' MANGIATO CARLES PEREZ - Filtrante di Arthur per Carles Perez, l'attaccante però si fa ipnotizzare dal portiere che gli toglie il pallone dai piedi.

90' DESTRO DI ROBERTO TORRES - L'attaccante dell'Osasuna la mette in curva da posizione defilata.

Il migliore

ARTHUR: E' colui che cambia la formazione blaugrana nella ripresa. Dopo un primo tempo apatico, il Barcellona si risveglia ed è merito di Arthur che velocizza tutto il reparto avanzato con i suoi movimenti e le sue imbucate.

