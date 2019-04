Barcellona, Bartomeu: "Vogliamo che Messi resti da noi per sempre"

Il presidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu ha dichiarato che intende estendere il contratto di Lionel Messi, in scadenza tra due anni, convinto che il rapporto tra l'attaccante e il club blaugrana "continuerà per sempre". "È ancora presto, ci sono ancora due anni, ma sì, il prossimo anno sarà necessario parlare con lui in modo che resti con noi per molti anni", ha detto il numero uno dei catalani in un'intervista a Espn.

Il 31enne capitano del Barça nel 2017 ha firmato il suo ottavo rinnovo di contratto con il club, al quale si è legato fino al 2021. "Penso che Messi sia ancora giovane, lo vediamo costantemente nel suo apporto, in come innova il suo stile di gioco", ha detto Bartomeu.

Alla domanda sulla possibilità di un contratto di vita per la stella argentina, sul modello di quello che aveva concesso ad Andrés Iniesta prima della sua partenza per il Giappone, il presidente ha risposto: "Messi conosce molto bene il suo fisico e il giorno che penserà di non potrà più dare l'apporto come lo vuole, dirà basta. Ma spero che quel giorno sia molto lontano, perché lui fa ancora la differenza in ogni partita", ha aggiunto.