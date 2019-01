Barcellona, Boateng si presenta: “Qui per dare una mano, Messi è il numero uno al mondo”

Il trasferimento lampo e più inatteso del calciomercato invernale in Liga e non solo ha lasciato solo sorrisi e felicità nell’animo di Kevin Prince Boateng che oggi ha vissuto il proprio battesimo da neogiocatore del Barcellona. Il trequartista ghanese, arrivato dal Sassuolo in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 8 milioni), ha mostrato grande entusiasmo e tanta voglia di mettersi a disposizione di Ernesto Valverde e vincere lo scetticismo di buona parte della stampa spagnola, che non ha visto di buon occhio questa operazione messa in piedi dalla dirigenza blaugrana.

" Questo per me è come un esame: sono venuto per 5 mesi ma mi piacerebbe restare per 5 anni. Dovrò conquistarmi la possibilità di fermarmi più a lungo possibile. Era un sogno venire qui e ora l’ho realizzato. Perché se sogni le cose poi possono succedere. Già solo la notizia dell’interesse del Barça mi era sembrata incredibile, quando abbiamo chiuso ho detto al mio procuratore che volevo venir qui correndo, non in aereo. "

Boateng, che ha detto di essere dispiaciuto di aver lasciato un grande gruppo come il Sassuolo, ha voluto tranquillizzare tutti riguardo alle sue condizioni fisiche...

" Ho superato i problemi fisici e non vedo l’ora di giocare. So che qui sarò difficile trovare spazio perché ci sono i migliori giocatori del mondo, ma non è un problema: mi hanno chiamato per dare una mano e questo ho intenzione di fare, ogni volta che me lo chiederà l’allenatore. Anche domani a Siviglia, se c’è bisogno. "

Infine, alla domanda trabocchetto su chi sia meglio fra Messi e Cristiano Ronaldo: il Boa non ha alcun dubbio...

" Il migliore di questo mondo e di tutti i mondi possibili si chiama Leo Messi. L’ha dimostrato negli ultimi 10 anni. "