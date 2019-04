Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Barcellona supera per 1-0 il Levante grazie al gol di Messi nella ripresa, entrato apposta per sbloccare una gara che sembrava stregata dopo i tanti tentativi del primo tempo. Fernández è quasi miracoloso, ma alla fine anche il portiere del Levante deve arrendersi alla Pulce che firma il suo 34° gol in campionato, il 24° in carriera da subentrante. Dopo un primo tempo avulso, il Levante rende la vita difficile al Barcellona, con la squadra di Valverde che non trova il raddoppio e concede qualcosa agli avversari. Decisivo ter Stegen e il palo (di Bardhi) per conservare il gol del vantaggio e festeggiare il titolo in casa. Nella ripresa, però, i blaugrana sono parsi stanchi e incapaci di coprire tutto il campo e fra qualche giorno arriverà il Liverpool...

Cronaca

È assedio del Barcellona dal primo all'ultimo minuto del primo tempo. Ci prova subito Suárez, ben imbeccato da Vidal, ma Fernández respinge in angolo. Il portiere del Levante dice di no anche a Coutinho, poi Lenglet e Piqué non hanno il guizzo vincente sugli sviluppi dell'angolo. Suárez calcia troppo debolmente, poi nasce un duello tra Coutinho e Fernández, ma a vincere è sempre l'estremo difensore dei valenciani. Nel finale di tempo ci prova anche Vidal, poi Coutinho centra direttamente la traversa su calcio di punizione.

Coutinho sbatte contro Fernandez nel primo tempo senza trovare il gol del vantaggioGetty Images

Valverde si ripresenta in campo con Messi al posto di Coutinho, ma anche l'argentino si deve scontrare con una parata di Fernández. Il Barcellona sembra non ingranare, ma al 62' arriva il colpo da biliardo di Messi, dopo la palla recuperata da Vidal all'altezza del limite dell'area. Neanche un minuto, però, e il Levante ha la chance di pareggiare i conti con Borja Mayoral lanciato da Morales, con super intervento di ter Stegen a dire di no. Poi è lo stesso Morales a mancare il gol dell'1-1 con una conclusione alta a tu per tu con il portiere. I blaugrana ripartono ma Vidal manca il gol del 2-0, mentre dall'altra parte è sfortunatissimo Bardhi a colpire il palo.

La statistica

26 - I campionati vinti dal Barcellona che pian piano sta recuperando terreno sul Real Madrid (33).

Il Tweet

Il campionato lo vince ancora il Barcellona...

Il migliore

Lionel MESSI - Entra e segna al terzo tentativo, sbloccando una partita che sembrava stregata. 34 gol in campionato, proprio come lo scorso anno, quest'ultimo che vale l'ufficialità del titolo.

Il peggiore

Borja MAYORAL - Assente ingiustificato nel primo tempo. Nella ripresa ha una ghiotta chance per firmare il pareggio ma la spreca malamente.

Tabellino

Barcellona-Levante 1-0

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Vidal, Arthur (73' Busquets); O.Dembélé (84' Sergi Roberto), L.Suárez, Coutinho (46' Messi). All. Ernesto Valverde

Levante (4-2-3-1): A.Fernández; Coke, Rúben Vezo, Rober Pier, Luna; Campaña, Vukcević (65' Bardhi); Jason, Rochina (84' Roger Martí), Simon (46' Morales), Borja Mayoral. All. Paco López

Marcatori: 62' Messi (B)

Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoechea

Ammoniti: 14' Rakitić, 56' Rochina, 58' Rúben Vezo, 70' Piqué, 77' Semedo, 83' Coke, 90+1 Busquets

Espulsi: nessuno