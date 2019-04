Barcellona con la testa alla Champions: solo 0-0 contro il fanalino di coda Huesca

Valverde pensa al concreto e al finale di stagione. Non preoccupa il ritorno contro il Manchester United (dopo la vittoria per 1-0 all'Old Trafford), ma bisogna preservare le energie visto che il Triplete è ancora possibile. Non ci sono Busquets, Piqué, Rakitic, Messi, Suarez e Sergi Roberto, con in campo i debuttanti Wagué, Todibo e Riqui Puig. Spazio anche per Malcom e Dembélé, insomma non ci sono i migliori, ma ci aspetta comunque qualcosa di più dal Barcellona sul campo dell'ultima in classifica. Finisce però 0-0, con qualche chance e un palo di Malcom. Poco male, il vantaggio sull'Atlético Madrid potrà essere di +9 in caso di successo dei colchoneros, un vantaggio comunque rassicurante viste le poche partite che restano.

Cronaca

Da una parte la voglia dell'Huesca, dall'altra un approccio difficile per il Barcellona visto l'impiego delle terze linee e del nuovo modulo. I padroni di casa provano a dar fastidio alla difesa del Barça, ma non ci sono grandi pericoli per la porta di ter Stegen. La prima occasione per la squadra di Valverde arriva al 16' con la palla al bacio di Riqui Puig per Dembélé, che si fa però ipnotizzare da Santamaría. Il portiere spagnolo è decisivo anche sul corner, con l'intervento sul colpo di testa di Murillo. Nel finale forcing degli aragonesi, ma Gallego e Moi Gómez non trovano la porta dopo il grande lavoro del centrocampo della squadra di Francisco.

Todibo Huesca-BarcelonaGetty Images

In avvio di secondo tempo nuova chance per Gallego, ma è perfetto sull'uscita ter Stegen che respinge addirittura in tackle. Dembélé non trova la porta dopo un triangolo con Wagué, poi è Malcom a trovare un clamoroso palo con Aleñà che non riesce a ribattere in tap-in. Valverde, a questo punto, inserisce Coutinho e Alba ma l'azione del Barcellona non aumenta di intensità. Alla fine è uno scialbo 0-0, che cambia poco per il Barça e che allunga la 'vita' all'ultima in classifica.

La statistica

24 anni e 133 giorni - Valverde fa debuttare ben tre giocatori in prima squadra (Wagué, Todibo e Riqui Puig). Con 24 anni e 133 giorni, quella del Barça è la formazione con l'età media più bassa di tutta la stagione in Liga.

Il Tweet

Grandi consensi per Todibo alla sua prima assoluta con la maglia del Barça...

Il migliore

Marc-André TER STEGEN - A conti fatti deve compiere pochi interventi, ma dà sicurezza all'intero reparto, anche con un tridente inedito come quello Murillo-Todibo-Umtiti. Decisivo su Gallego in avvio di ripresa.

Il peggiore

Kevin-Prince BOATENG - Lui ha pochi palloni giocabili, ma resta statico nella metà campo avversaria. Non fa salire la squadra, non apre gli spazi per i compagni.

Tabellino

Huesca-Barcellona 0-0

Huesca (4-3-3): Santamaría; Miramón, Etxeita, Pulido, Galán; Juanpi Añor (60' Melero), C.Rivera, Moi Gómez; Ávila (88' Álex Gallar), Gallego, Ferreiro (72' J.Hernández). All. Francisco Rodríguez

Barcellona (3-5-1-1): ter Stegen; Murillo, Todibo, Umtiti; M.Wagué, Riqui Puig (67' Alba), Vidal, Aleñà, Malcom (80' Arthur); K.Boateng, O.Dembélé (67' Coutinho). All. Ernesto Valverde

Arbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Ammoniti: 42' Todibo, 90' Wagué, 90+1 Pulido

Espulsi: nessuno