Un gol di Lenglet allo scadere del primo tempo e uno di Jordi Alba al 64', subito dopo il momentaneo pareggio basco di Juanmi: il Barcellona ha ragione della Real Sociedad con il minimo indispensabile nella gara della 33a giornata al Camp Nou. Matematicamente, alla formazione di Valverde (che con 77 punti resta a +9 sull'Atletico) mancano sei punti alla conquista del titolo di Spagna.

Barcellona-Real Sociedad, Liga 2018-2019: un'occasione mancata da parte di Luis Suarez al cospetto di Geronimo Rulli (Getty Images)Getty Images

La cronaca della partita

Gara bloccata nei primi 45'. Il Barcellona cerca il vantaggio ma sbatte immancabilmente contro il portiere avversario Geronimo Rulli, che sbarra la strada a Dembélé, Messi e, soprattutto, a Suarez e al suo rasoterra insisdiosissimo al minuto 42 su sponda di Jordi Alba.

Luis Suárez en el Barcelona-Real Sociedad en el Camp NouGetty Images

Al contrario, è la Real Sociedad a sfiorare il vantaggio: al 36' ter Stegen chiude la saracinesca di fronte a Juanmi, ben liberato da Pardo, poi Willian José calcia alto a porta vuota. Non c'è recupero e le squadre si apprestano a tornare negli spogliatoi ma al 45' la partita si sblocca: cross dalla bandierina di Dembélé e colpo di testa vincente di Lenglet, che prende bene il tempo a Merino. E' 1-0 Barcellona.

La celebración del gol de Lenglet en el Barcelona-Real Sociedad en el Camp NouGetty Images

I blaugrana, nella ripresa, sembrano poter gestire il vantaggio di misura con tranquillità ma, al 62' (dopo che 10' prima ter Stegen aveva incredibilmente respinto un tiro da fuori di Rubén Pardo), subiscono il gol del pareggio: sugli sviluppi di una chance dalla bandierina, gran filtrante di Merino di Juanmi, che scatta sul filo del fuorigioco e insacca in estirada. E' 1-1.

Ma la gioia dei baschi dura meno di due minuti: al 64', infatti, Suarez ispira Jordi Alba il quale si esibisce con un destro a giro a fil di palo imparabile per Rulli. La Real Sociedad - che di fatto può dire addio alle chance di qualificazione per l'Europa - si batte generosamente sino al triplice fischio, che decreta il successo catalano per 2 a 1 (esattamente come il match di andata).

El gol de Jordi Alba en el Barcelona-Real Sociedad en el Camp NouGetty Images

La statistica chiave

6 - come i punti che mancano aritmeticamente al Barcellona per laurearsi campione di Spagna 2018-2019.

Il tweet

Il migliore

Jordi ALBA (Barcellona): dal presidio sinistro, ispira e va a segno in maniera sublime. Giocatore che non ha eguali al mondo nel suo ruolo.

Il peggiore

Joseba ZALDUA (Real Sociedad): per l'appunto, viene scartavetrato da Jordi Alba in numerose circostanze.

La dichiarazione

Ernesto VALVERDE (tecnico del Barcellona): "La partita era diventata scomoda, difficile nel primo tempo. Questo perché la Real Sociedad si è difesa benissimo. Anche nel secondo tempo è stata dura ma l'importante erano i 3 punti. Ora ce ne mancano 6 per il titolo e stiamo lavorando per conquistarli il prima possibile, senza guardare a cosa farà l'Atletico Madrid".

Il tabellino

BARCELLONA-REAL SOCIEDAD 2-1

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur (56' Busquets), Vidal (90' Sergi Roberto), Rakitic; Messi, L. Suarez, Dembélé (72' Coutinho). All.: Valverde.

Real Sociedad (4-3-3): Rulli; Zaldua, Elustondo, Llorente (87' Barrenetxea Muguruza), Muñoz; Pardo, Zubeldia (54' Sangalli), Merino; Oyarzabal, Willian José, Juanmi (87' Sandro Ramirez). All.: Imanol Alguacil.

Arbitro: Pablo Gonzalez Fuertes di Gijon.

Gol: 45' Lenglet (B), 62' Junmi (RS), 64' Jordi Alba (B).