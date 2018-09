Barcellona tradito da Lenglet e stoppato in casa dal Girona: 2-2 nel derby

Toh, si è fermato il Barcellona. Certo, con un'attenuante bella grossa: l'espulsione diretta con cui, al 35' del primo tempo, Lenglet lascia in 10 la formazione di Valverde. Ma il derby catalano con il piccolo Girona è lo stesso storico, perché Stuani e compagni hanno la forza di portare a casa un 2-2 che porta prestigio e un punto d'oro, stoppando al contempo il Barça per la prima volta tra Liga e Champions League e consentendo al Real Madrid l'aggancio in vetta. Il protagonista è proprio lui, l'ex meteora della Reggina, l'uomo più importante a disposizione di Eusebio Sacristan: doppietta a cavallo dei due tempi e Girona che, per 12 minuti, si ritrova addirittura nelle condizioni di sognare il colpaccio completo dopo l'iniziale vantaggio di Messi. Piqué troverà poi il 2-2, senza che la rimonta del Barcellona si concretizzi. Una trama emozionante di un film che trova il gradimento di uno spettatore d'eccezione: il Real.

La cronaca della partita

Il Barcellona si porta in avanti sin da subito e Messi fa le prove del gol al 12': azione personale e sinistro che Bounou devia in angolo con la punta delle dita. 7 minuti più tardi, ecco l'1-0: Vidal sfonda da destra e tocca al centro per lo stesso Messi, che piazza alle spalle di Bounou il pallone del vantaggio. Sembra una formalità, tanto più che il portiere ospite deve mettere i pugni anche per dire di no a Suarez, ma a 10 dall'intervallo la gara cambia clamorosamente faccia: Lenglet interviene con il gomito alto per fermare Pere Pons, Gil Manzano va a consultare il VAR ed estrae il cartellino rosso nei confronti dell'ex centrale del Siviglia. In superiorità numerica, il Girona ne approfitta all'ultimo minuto della prima frazione: Stuani anticipa Piqué in area e davanti a ter Stegen non sbaglia. 1-1.

Lenglet fue expulsado por agresión a PonsGetty Images

Al rientro dall'intervallo, la rimonta biancorossa è completa: Portu brucia Piqué in velocità, ter Stegen ci mette una pezza ma Stuani spara in rete di prima intenzione. Sotto di un gol e di un uomo, il Barcellona schiuma rabbia e Valverde inserisce i pezzi grossi: dentro Rakitic e Coutinho. Messi ha la palla del 2-2 su punizione: sinistro quasi perfetto e traversa. Il pareggio arriva al 63': Bounou fa quel che può su Suarez, ma Piqué con la porta vuota ribadisce in rete di testa. Il finale è appannaggio del Barcellona, che si getta in avanti alla ricerca della vittoria: ci prova con Messi, con Suarez, con Coutinho, ma la fortuna non è dalla parte degli azulgrana. Finisce 2-2.

La statistica chiave

Il Girona non ha mai perso nelle ultime cinque trasferte tra lo scorso e l'attuale campionato: tre vittorie e due pareggi.

Il migliore in campo

Stuani. Battaglia quasi da solo contro l'intera difesa di casa e approfitta in pieno del rosso a Lenglet: la sua doppietta consente al Girona di sognare.

Il peggiore in campo

Lenglet. Si può discutere sulla volontarietà dell'intervento a gomito alto su Pere Pons, non sul movimento scomposto del francese. Risultato: espulsione e derby imprevedibilmente reso più complicato.

Il tabellino

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal (58' Rakitic), Busquets, Arthur (58' Coutinho); Messi, Suarez, Dembélé (46' Umtiti). All. Valverde

Girona (3-5-2): Bounou; Espinosa, Alcalá, Juanpe; Aday, Aleix Garcia (46' Borja Garcia), Pere Pons, Granell (72' Douglas Luiz), Muniesa; Portu (85' Doumbia), Stuani. All. Eusebio Sacristan

Arbitro: Jesus Gil Manzano

Gol: 19' Messi (B), 45' Stuani (G), 51' Stuani (G), 63' Piqué (B)

Note: ammoniti Semedo, Arthur, Stuani, Espinosa, Juanpe, Alcalá, Piqué, Portu; espulso al 35' Lenglet