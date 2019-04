Niente titolo per il Barcellona, ma siamo ormai vicinissimi. L’Atlético fa comunque il suo, con l’obiettivo di blindare il 2° posto davanti al Real Madrid e fungere da arbitro alla corsa per il quarto posto. A segno tutti gli attaccanti: apre Morata che trova il suo sesto gol in campionato, poi Griezmann e infine Correa per il 3-2 che rinvia di qualche giorno la festa del Barcellona.

Cronaca

Atlético Madrid in vantaggio grazie alla rete di Morata lanciato da Juanfran, ma poco dopo la mezz’ora arriva il pareggio del Valencia con il gol dell’ex Gameiro dopo un’azione personale fantastica di Santi Mina. In avvio di ripresa nuovo vantaggio dei padroni di casa con il colpo di testa di Griezmann su assist di Lemar, ma il Valencia pareggia ancora grazie al rigore di Parejo (dopo un mani in area di Saúl). All’81’ c’è però il bellissimo gol di Correa che dalla distanza fa partire un destro morbido che beffa Neto per il 3-2 finale.

Tabellino

Atlético Madrid-Valencia 3-2

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savić, Godín, Filipe Luís (64' Á.Correa); Koke, Rodrigo Hernández, Saúl Ñíguez, Lemar (71' Teye Partey); Griezmann, Morata (84' Arias). All. Diego Simeone

Valencia (4-4-2): Neto; Wass, Garay, M.Diakhaby, Gayà; C.Soler, Parejo, Coquelin, Guedes (59' Sobrino); Gameiro, Santi Mina. All. Marcelino

Marcatori: 9' Morata (A); 36' Gameiro (V); 49' Griezmann (A); 77' rig. Parejo (V); 81' Á.Correa (A)

Arbitro: Alejandro Hernández Hernández

Ammoniti: 22' C.Soler, 47' Morata, 56' Filipe Luís, 73' Sobrino, 76' Saúl Ñíguez, 90+2 M.Diakhaby

Espulsi: nessuno