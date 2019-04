Calcio, Liga: Girona-Espanyol 1-2

L'Espanyol si impone per 2-1 in casa del Girona nell'anticipo della 31esima giornata della Liga spagnola. Le reti ospiti tutte nella ripresa di Darder al 59' e all'89'. Momentaneo pareggio del Girona con Stuani su rigore all'80'. In classifica l'Espanyol sale a quota 38 punti e di fatto si mette al sicuro dalla lotta per la salvezza.