Calcio, Liga: Siviglia-Rayo Vallecano 5-0 nel posticipo

Il Siviglia si impone per 5-0 sul Rayo Vallecano nel primo dei tre posticipi validi per la 34esima giornata della Liga. Tutte nella ripresa le reti andaluse con Promes, doppietta di El Haddadi, Ben Yedder e Gil. In classifica il Siviglia resta in corsa per un posto in Champions League, mentre il Rayo ultimo è ormai destinato alla retrocessione.