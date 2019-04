Calcio, Real Madrid: per Benzema lesione al bicipite femorale

In casa Real Madrid si ferma Karim Benzema. All'attaccante francese "è stata diagnosticata una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro", hanno comunicato in una nota i Blancos senza specificare i tempi di recupero. Certamente il 31enne giocatore, autore di 30 reti in tutte le competizioni in questa stagione, salterà l'impegno di domani in casa del Rayo Vallecano.