Casemiro-Modric, sorride il Real Madrid: Siviglia battuto 2-0 e terzo posto in solitaria

Senza incantare, ma con merito. Il Real Madrid batte il Siviglia nella sfida d'alta quota della 20esima giornata di Liga e si guadagna il terzo posto in solitaria proprio a spese degli andalusi. Un 2-0 giusto e maturato in una ripresa in cui i blancos hanno fatto la voce grossa, grazie alla leadership di Luka Modric, salito in cattedra dopo un primo tempo senza squilli per i suoi standard. Troppo arrendevole il Siviglia di Machin, anche per impensierire un Real ancora convalescente e brillante solo a tratti. In ombra Andre Silva, sostituito sullo 0-0.

La cronaca della partita

Sotto la pioggia del Bernabeu, scendono in campo le terze della classe della Liga. Nel Real mancano Kroos, Bale e Asensio, mentre si accomodano in panchina Marcelo e il “solito” Isco. Il Siviglia ha ambizione e si affida alla coppia Ben Yedder-Andre Silva. Il Madrid parte a tutta, pressando alto la squadra di Machin. Vinicius si mette in mostra con un paio di sgroppate e scalda i guanti a Vaclik con un destro potente. Il timido Siviglia del primo quarto d’ora si desta e mette a nudo le incertezze difensive del Real, costruendo la miglior occasione del primo tempo al 23’. Ben Yedder guida il contropiede e allaraga a sinistra per Escudero, che controlla così così e colpisce l’esterno della rete con Courtois in uscita. Le merengues faticano negli ultimi 25 metri e si affidano alle conclusioni da fuori di Benzema e Vinicius, ma senza spaventare l’attento Vaclik.

Real Madrid-SivigliaEurosport

L'avvio di ripresa del Real Madrid è veemente. Anche perchè Modric sale di colpi e si carica la squadra sulle spalle, guidando l'assalto dei blancos.

Il tabellino

Real Madrid-Siviglia 2-0

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro, Ceballos (88' Valverde); Lucas Vazquez (78’ Isco), Benzema, Vinicius. All. Solari

Siviglia (5-3-2): Vaclik; Jesus Navas, Kjaer, Carrico, Sergi Gomez, Escudero (86' Bryan Gil); Sarabia, Banega, Vazquez; Ben Yedder (71’ Promes), André Silva (75’ Munir). All. Machin

Marcatori: 79’ Casemiro, 90+2 Modric

Ammoniti: Carriço, Banega, Casemiro, Ceballos