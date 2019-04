Serata storica per il Rayo Vallecano, che interrompe la striscia di 17 sconfitte consecutive nei confronti col Real Madrid. Blancos senz'anima, già certi del terzo posto. Franjirrojos che, grazie al rigore decisivo di Embarba, lasciano l'ultima posizione, salgono a quota 30 e, a -6 dal quartultimo posto, tornano a credere nella salvezza, comunque molto impegnativa.

Rayo Vallecano-Real Madrid 2018-2019: Gareth Bale (Real Madrid) affrontato da Bébé e Alejandro Galvez (Getty Images)Getty Images

La cronaca della partita

Senza la possibilità di utilizzare bomber Raul de Tomas (proprio di proprietà delle Merengues), primo tempo appannaggio del Rayo. Tuttavia, la prima occasione è per il madridista Marcelo, il cui potente destro dal limite viene respinto da Alberto Garcia. Bébé, allora, comincia a fare il diavolo a quattro tra serpentine, cross e conclusioni dalla distanza, seminando il panico tra le maglie della retroguardia ospite. Al 9' servito in area Pozo, la cui conclusione sul primo palo viene respinta da Courtois, rispolverato titolare al posto di Navas. Al 17', incredibile gol mancato dal Rayo: Modric perde palla, Mario Suarez manda Pozo davanti a Courtous, straordinario nel deviare in angolo con l'esterno del piede. Al 23' VAR review benevolo al Rayo, dopo una trattenuta di Vallejo su Javi Guerra. Nel frattempo, il Real va vicino al vantaggio con un contropiede di Bale ma le immagini da rivedere sono impietose. E' rigore, trasformato da Embarba, che spiazza Courtois con un potente rasoterra.

Jose Pozo of Rayo Vallecano, Jesus Vallejo of Real Madrid, Thibaut Courtois of Real Madrid during the La Liga Santander match between Rayo Vallecano v Real Madrid on April 28, 2019Getty Images

Il Real reagirà al 39' con un lob delizioso in rete di Mariano Diaz, pescato tuttavia in offside. Nella ripresa, il Real Madrid non reagisce - nemmeno con l'ingresso in campo di Brahim Diaz -e il Ryo Vallecano sfiorerà il raddoppio con Bébé e Javi Guerra, sciorinando un calcio che coi bassifondi della classifica c'entra ben poco.

La statistica chiave

Con questa vittoria, il Rayo Vallecano mette fine alle 17 sconfitte consecutive nei confronti col Real Madrid. L'ultima volta prima di questa sera che il Rayo battè le Merengues fu il 16 gennaio 2002, era un quarto di finale di Coppa del Re e in porta, nella Franjirroya, c'era un certo Julen Lopetegui...

Il tweet

Il migliore

BEBE (Rayo Vallecano): incubo di Vallejo e dell'intera retroguardia madridista, è un guizzo dietro l'altro tra dribbling e passaggi illuminanti per Pozo e Javi Guerra.

Il peggiore

Luka MODRIC (Real MAdrid): nervoso e svogliato a metà campo. Il talento vicecampione del mondo è irriconoscibile.

La dichiarazione

Adrian EMBARBA (Rayo Vallecano, ai microfoni di beIN Sports): "Abbiamo battuto la migliore squadra del mondo e questo ci deve dare fiducia per il finale di campionato. La salvezza è difficilissima, dobbiamo recuperare 6 punti nelle ultime tre partite: possiamo vincerle tutte, dobbiamo provarci per i nostri tifosi che sono eccezionali".

Il tabellino

RAYO VALLECANO-REAL MADRID 1-0

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Alberto Garcia; Tito, Ba, Galvez, Moreno; Agbo, Suarez (77' Medran); Embarba, Pozo (85' Trejo), Bébé (78' Alvaro Garcia); Javi Guerra. All.: Paco Jémez.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric (74' Isco), Llorente, Kroos; Bale, Mariano Diaz (82' Lucas Vazquez), Ceballos (61' Brahim Diaz). All.: Zidane.

Arbitro: Pablo Gonzalez Fuertes di Gijon.

Gol: 23' rig. Embarba (RV).

Note - Recupero 3+6. Ammoniti: Vallejo, Modric, Suarez,Mariano Diaz, Marcelo, Agbo.