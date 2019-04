Scoppia il caso Diego Costa in casa Atletico Madrid. Nella giornata di giovedì l'attaccante si sarebbe rifiutato di allenarsi con il resto dei compagni. Ma la motivazione, almeno secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, non riguarderebbe un problema di natura fisica ma di un clamoroso gesto di protesta: il giocatore, infatti, non avrebbe gradito la notifica della multa che il club avrebbe deciso di infliggergli a seguito della squalifica di 8 giornate comminata a seguito della squalifica rimediata lo scorso 6 aprile nel match di Liga al Camp Nou perso 2-0 contro il Barcellona.

Diego Costa espulso da Jesus Gil Manzano in Barcellona-Atletico Madrid 2018-19Getty Images

Per Diego Costa la stagione è già finita

Diego Costa era stato punito con il cartellino rosso per avere rivolto pesanti insulti e gesti irriguardosi nei confronti dell'arbitro Jesus Gil Manzano al 28' del primo tempo. Un provvedimento disciplinare che, con ogni probabilità, per il giocatore significa stagione finita con largo anticipo. Sempre secondo As, anche se pubblicamente l'Atletico Madrid ha difeso il giocatore presentando un ricorso poi respinto, allo stesso tempo ritiene che il lungo stop rappresenti un danno per la squadra: da qui la decisione di multarlo.