Doppietta di Messi a Eibar: il Pichichi della Liga sale a quota 50 gol stagionali

Il Barcellona si congeda dal campionato spagnolo con un pirotecnico 2-2 sul campo dell’Eibar: manco a dirlo, mattatore assoluto a Ipurua è stato Lionel Messi, che grazie alla doppietta infilata ai baschi sale a quota 50 gol stagionali.

Al solito, strepitose le definizioni dell’alieno di Rosario: sinistro di puro ricamo sul primo palo dopo filtrante di un sontuoso Arturo Vidal, quindi morbido scavetto a beffare il portiere avversario su assist a lunga gittata di Rakitic. Per la sesta volta in carriera Messi si aggiudica il Pichichi della Liga con 36 gol nel campionato 2018/2019 così come per la sesta volta in carriera l’argentino scollina quota 50 gol in stagione.

Per la cronaca, del gioiello del cantera del Barça Cucurella – parcheggiato per l’appunto a Eibar – e di Pablo De Blasis le reti dei padroni di casa a sigilllare il 2-2 finale. Eibar già salvo, Barça campione a +19 dal Real Madrid, distanza extra large: mai una squadra di Madrid aveva accumulato tale gap sulla squadra campione di Spagna. Messi a un passo dalla conquista della Scarpa d'Oro: la quota 72 è piuttosto rassicurante.

Scarpa d'oro, la situazione

GIOCATORE SQUADRA RETI FATTORE PUNTI LIONEL MESSI BARCELLONA 36 2 72 KYLIAN MBAPPE PSG 32 2 64 FABIO QUAGLIARELLA SAMPDORIA 26 2 52 MBAYE DIAGNE GALATASARAY 30 1.5 45 ROBERT LEWANDOWSKI BAYERN MONACO 22 2 44