Doppio Mariano e Vallejo, Real Madrid ok: Getafe virtualmente in Champions!

Mariano è in giornata di grazia, segna due gol e regala la vittoria al Real Madrid. I Blancos di Zinedine Zidane tornano al successo dopo il ko con il Rayo Vallecano e si confermano terzi con 68 punti. Al Santiago Bernabeu, nella 36esima giornata di una Liga dominata dal Barcellona, finisce 3-2 contro il Villarreal. Il 25enne attaccante spagnolo timbra il cartellino due volte (2' e 49'), Moreno mette a segno il momentaneo pareggio all'11' e il difensore centrale Vallejo firma il terzo gol della partita per i padroni di casa (il suo primissimo in maglia Real). Per l'undici di Calleja, che ci crede fino alla fine e realizza il 3-2 al 94' con Costa, invece, quindicesimo posto a quota 40.

Getafe quarto!

Il Getafe batte il Girona 2-0 nella 36esima giornata della Liga e sale al quarto posto, che significherebbe la qualificazione in Champions, con 58 punti. Un gol per tempo nella sfida casalinga: a segno Molina al 16' e Angel al 77'. La favola continua.