Doppio Santi Carzorla e il Real Madrid si blocca: 2-2 in casa del Villarreal

Brutta occasione persa da parte del Real Madrid che non va oltre il 2-2 contro il Villarreal. I blancos rimontano nel primo tempo e ribaltano tutto grazie ai gol di Benzema e Varane, ma poi si dimenticano di giocare nella ripresa pensando che il risultato sia già acquisito. Solari perde Bale per infortunio e richiama molto presto sia Modric che Kroos, ecco poi la frittata nel finale con il pareggio di uno scatenato Santi Cazorla. Si poteva fare meglio? Certamente, è sempre il solito Real Madrid. L’anno comincia malissimo, con il 20° infortunio per Gareth Bale da quando veste la maglia dei blancos.

Cronaca

Grande partenza del Villarreal che va subito vicino al gol con Chukwueze, ma Courtois chiude bene sul suo palo. Un minuto più tardi ecco che arriva il gol dei padroni di casa, con il destro di Santi Carzola dopo il servizio dello stesso Chukwueze. Il Real Madrid si sveglia e al 7’ arriva il pareggio di Benzema che di testa appoggia in rete sull’assist di Lucas Vázquez. Al 20’ altro gol del Real Madrid, ancora di testa, questa volta di Varane sugli sviluppi di un corner. Il Villarreal si spegne, ci prova solo Chukwueze, con il Real che trova il terzo gol con Modric, ma l’arbitro annulla tutto per il fuorigioco del croato. Nel finale di tempo, Chukwueze chiede un rigore dopo un contatto in area con Sergio Ramos, mentre si fa male Bale.

Benzema, Casemiro - Villarreal-Real Madrid - Liga 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Dentro Isco al posto di Bale infortunato, ma nella ripresa ci sono pochi sussulti da una parte e da un’altra. Prova a ravvivarla Gerard Moreno con un sinistro da fuori area, sfiorando soltanto il palo alla destra di Courtois. Poi è Lucas Vázquez a mangiarsi il gol del 3-1 dopo tre dribbling andati a buon fine. Il Villarreal comincia a prender possesso della metà campo avversaria, e al 82’ arriva il meritato pareggio con il colpo di testa di Santi Cazorla. Il Real cerca subito il nuovo vantaggio, ma Asenjo è bravissimo con il piede a rispondere ad Isco.

La statistica

2670 - I giorni che sono passati dall'ultima doppietta di Santi Cazorla nella Liga. Vestiva la maglia del Malaga nel match contro il Granada del 12 settembre 2011.

Il Tweet

Infortunio per Bale? E dove sta la notizia?

Il migliore

Santi CAZORLA - Di prestazioni convincenti ne avevamo già viste una volta rientrato al Villarreal. Non aveva ancora segnato in campionato, ora la doppietta al Real Madrid. Serata migliore non poteva scegliere.

Il peggiore

Vieira MARCELO - Poche volte pericoloso in fascia. Mai presente in fase difensiva, in occasione del secondo gol del Villarreal è proprio lui a farsi trovare fuori posizione.

Tabellino

Villarreal-Real Madrid 2-2

Villarreal (4-1-3-2): Asenjo; Layún, Á.González, Víctor Ruíz, Jaume Costa; Fuego (82’ Trigueros); Cáseres (63’ Ekambi), Fornals, Santi Carzola; Chukwueze, Gerard Moreno (69’ Bacca). All. Luis García Plaza

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modrić (64’ F.Valverde), Casemiro, Kroos (86’ Vinícius Júnior); Lucas Vázquez, Benzema, Bale (46’ Isco). All. Santiago Solari

Marcatori: 4’ e 82’ Santi Cazorla (V); 7’ Benzema (R), 20’ Varane (R)

Arbitro: Pablo González Fuertes

Ammoniti: 41’ Casemiro, 45’ Á.González, 89’ Sergio Ramos, 90+1 Juame Costa

Espulsi: nessuno