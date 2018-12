Gerard Piqué dal campo alla presidenza del Barcellona? Con lui anche Xavi, Iniesta e Puyol dal 2021

Gerard Piqué , fortissimo difensore centrale di Barcellona e Nazionale spagnola, è sempre stato uno con le idee decisamente chiare, fuori e dentro il campo. Dopo una carriera nella quale ha vinto tutto, da una Premier League con il Manchester United, a sette campionati spagnoli con il Barcellona, aggiungendo 4 Champions League, 3 Supercoppe europee, 3 Mondiali per club, fino ad arrivare ad un Mondiale ed un Europeo con la Roja, il classe 1987 sembra avere i piani ben definiti anche per quanto riguarda il suo futuro.

Secondo quanto riportato questa mattina dalla edizione on line di El Mundo Deportivo.com infatti, il difensore dei blaugrana avrebbe deciso di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione 2020 ma, quello che sorprende, è quello che vorrebbe fare dopo. Non l’allenatore o il direttore sportivo come fanno in molti. No, Piqué è ancora più ambizioso. Secondo il quotidiano catalano, infatti, il campione spagnolo vorrebbe diventare il nuovo presidente del Barcellona dal 2021, quando scadrà il mandato di Josep Maria Bartomeu, attuale timoniere del club.

Come se non bastasse, Piqué vorrebbe inserire nel suo organigramma anche Xavi, Andres Iniesta e Carles Puyol. Tutti volti assolutamente noti e di spicco che hanno fatto la storia del Barcellona. Un bellissimo sogno o un piano ben organizzato? Non ci rimarrà che attendere due anni, per capire se questa nuova era dei blaugrana sarà davvero realizzata. Dopotutto da Piqué possiamo aspettarci di tutto, la nuova Coppa Davis di tennis, ideata proprio dal centrale difensivo, è lì a confermarlo.

alessandro.passanti@oasport.it