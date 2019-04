Al Coliseum Alfonso Pérez, Getafe e Real Madrid non vanno oltre il pari a reti bianche. Un risultato che sta bene alla band mister Bordalas, agganciata al 4° posto a 55 punti dal Siviglia (5-0 al Rayo Vallecano), ma in vantaggio con gli andalusi negli scontri diretti. Blancos ("prigionieri" della terza posizione a quota 65) asfittici in zona gol. A dare spettacolo, il talentino ex Manchester City Brahim Diaz. Male, invece, i "big" Bale e Benzema.

La cronaca della partita

Poco gioco, tantissimi contrasti fisici nel primo tempo. In cui, tuttavia, il Real Madrid sfiora immediatamente il vantaggio: filtrante di Modric per Benzema il quale, a tu per tu con Soria, incrocia troppo il destro con il pallone che termina largo.

Getafe-Real Madrid BenzemaGetty Images

Il Getafe risponde con un gran lavoro di pressing, ma per la prima chance degna di nota occorre attendere il 31: su calcio di punizione dal limite, Arambarri fa partire un potente destro a giro, non troppo angolato e che Navas respinge coi pugni. L'ultima occasione della prima frazione è di marca madridista: Bale, dalla sinistra, mette al centro per il solito Benzema, che da pochi passi non trova la giusta coordinazione facilitando l'intervento di Soria. Nella ripresa, dopo un colpo di testa di poco alto dell'ex Crotone Cabrera, il Real Madrid prende il sopravvento e Brahim Diaz prova a trascinare i Blancos tra tacchi, sombreri e dribbling ubriacanti. Là davanti, però, Isco e Benzema sprecano parecchio. Dalla distanza, poco dopo l'ora di gioco, ci provano Casemiro e Carvajal, che trovano una risposta incerta ed un'altra ben decisa da parte di Soria. Al 73' è però il Getafe ad andare maggiormente vicino al gol vittoria: doppia conclusione ravvicinata firmate Jorge Molina e Jaime Mata, archiviate dalle risposte tutte istinto ed elasticità da parte di Keylor Navas, che dopo il rientro di Zidane ha spedito in panchina COutois. Finisce 0-0: il sogno Champions del Getafe può continuare.

Getafe-Real Madrid Fede ValverdeGetty Images

La statistica chiave

0 - Continua il digiuno di vittoria in trasferta per il Real Madrid nell'era "Zidane 2.0".

Il tweet

Il migliore

Brahim DIAZ (Real Madrid): tra tacchi, sombreri e dribbling ubriacanti, le giocate del talentino ex Manchester City valgono il prezzo del biglietto. Specie di una partita terminata 0-0.

Getafe-Real Madrid Brahim DíazGetty Images

Il peggiore

Gareth BALE (Real Madrid): un paio di assist per Benzema in mezzo al solito atteggiamento indolente. Bocciato.

Getafe-Real Madrid BaleGetty Images

La dichiarazione

Pepe BORDALAS (tecnico del Getafe): "La gente, i nostri tifosi, chiunque può parlare di Europa o Champions League. Non noi, che dobbiamo pensare solo al campo senza pressioni. Ci sono squadre (chiaro riferimento al Siviglia, ndr) che si giocano un'intera stagione in queste ultime giornate. Noi inseguiremo un sogno con la mente sgombra, senza pressioni".

Il tabellino

GETAFE-REAL MADRID 0-0

Getafe (4-4-2): Soria; Damian Suarez, Cabrera, Bruno Gonzalez, Olivera (57' Angel); Miquel, Maksimovic, Arambarri, Duro (72' Portillo); Jorge Molina, Jaime Mata (84' Saiz). All.: Bordalas.

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon; Brahim Diaz (71' Luca Vazquez), Casemiro, Valverde (78' Kroos); Bale (71' Asensio), Benzema, Isco. All.: Zidane.

Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoechea di Bilbao.

Note - Recupero 0+2. Ammoniti: Isco, Damian Suarez, Valverde, Nacho.