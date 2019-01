Griezmann risponde a Ben Yedder: Siviglia-Atletico Madrid 1-1, sorride solo il Barcellona

Tra Siviglia e Atletico Madrid, ovvero terza contro seconda forza della Liga spagnola (per altro avversarie di Lazio e Juve nelle competizioni europee), nessun vincitore né vinto, nella sfida che avrebbe dovuto decretare l'anti-Barcellona. Al Sanchez Pizjuan finisce 1-1 coi blaugrana che, impegnati questa sera sul terreno del Getafe, hanno la chance di allungare in cima alla classifica portandosi - in caso di vittoria - a +5 sui Colchoneros.

Sevilla-AtléticoGetty Images

La cronaca della partita

Il match stenta a decollare, caratterizzato da un sostanziale equilibrio in campo intervallato dai numerosi contrasti fisici. La sveglia la suona al 36' l'ex Milan André Silva, che s'impossessa del pallone e, dai venti metri, lo scaglia di destro sul palo interno. Un giro di lancette dopo, il Siviglia passa in vantaggio: dalla destra, Navas mette al centro un pallone toccato da Carriço a beneficio di Ben Yedder, che si gira bene in area piccola e insacca l'1-0. Il Siviglia sembra volare sulle ali dell'entusiasmo ma al 45', lo stesso Carriço atterra al limite dell'area Thomas Partey: sulla punizione si presenta Griezmann, il cui sinistro disegna una traiettoria imparabile all'angolino. E' 1-1.

Atlético de MadridGetty Images

Nella ripresa, si vedono più calci che calcio: i Colchoneros hanno subito la chance di ribaltarla con Saul Ñiguez, che da pochi passi conclude a botta sicura trovando però la respinta coi piedi di Vaclik. Al 69', quindi, incredibile occasione sprecata da Ben Yedder, che sfiora il palo dopo una sponda aerea in area sul solito cross dalla destra di Jesus Navas. Poi, botta e risposta nel finale: all'82' il portiere ceco degli andalusi vanifica la conclusione ravvicinata di Griezmann, mentre all'85', Oblak respinge un mancino velenoso di Gnagnon dalla distanza. Finisce 1-1, dopo un bolide dalla distanza di Partey alzato sopra la traversa da Vaclik.

griezmann atletico sevillaGetty Images

La statistica chiave

Si sono contati 12 cartellini gialli al triplice fischio, segno tangibile di un altissimo tasso di nervosismo in campo.

Il tweet

Il migliore

Jesus NAVAS (Siviglia): moto perpetuo e un'infinità di cross dalla fascia destra, da cui nasce il centro di Ben Yedder.

Il peggiore

JUANFRAN (Atletico Madrid): spesso in ritardo sul pallone, offre disimpegni imprecisi e pericolosi.

Il tabellino

SIVIGLIA-ATLETICO MADRID 1-1

Siviglia (3-5-2): Vaclik; Gnagnon, Carriço, Gnagnon (90' Amadou); Jesus Navas, Roque Mesa, Banega, Sarabia (79' Promes), Jesus Navas; Ben Yedder (93' Gil), André Silva. All.: Machin.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Saul Ñiguez; Thomas Partey, Rodrigo, Koke, Lemar (60' Vitolo); Correa (79' Montero), Griezmann. All.: Simeone.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz di Valencia.

Gol: 37' Ben Yedder (S), 45' Griezmann (A).

Note - Recupero 1+3. Ammoniti: Correa, Jesus Navas, Sarabia, Saul Ñiguez, Griezmann, Banega, Rodrigo, Godin, Thomas Partey, André Silva, Savic, Carriço.