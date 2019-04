Non è il miglior Barcellona della stagione, dall’altra parte c’è un ostico Atlético Madrid, ma la squadra di Ernesto Valverde riesce a trovare comunque le chiavi per battere i colchoneros e mettere la parola fine alla Liga. Ora sono 11 i punti di distanza tra Barça e Atlético: non c’è la matematica, ma è davvero impossibile poter rimontare su questo Barcellona che non lascia nemmeno le briciole. È vero, i padroni di casa non riescono a sbloccarla nonostante giochino in 11 contro 10 per l’espulsione di Diego Costa dal 28’, ma Suarez e Messi regalano ancora spettacolo a pochi giorni dal ritorno in Champions.

Cronaca

Prima fase di studio tra le due squadre che non creano tante occasioni. Diego Costa ci prova di testa ma manda alto, poi è Alba a sfiorare il gol trovando il palo sull’imbeccata di Messi. Ci prova anche Coutinho dopo un uno-due con Suárez, ma Oblak è sulla traiettoria. Al 28’ la follia di Diego Costa che viene espulso per una parola di troppo ai danni dell’arbitro, lasciando i suoi in dieci. Il Barcellona prova ad accelerare con i tentativi di Coutinho, Suárez, Rakitić e Messi, ma si resta sullo 0-0.

Diego CostaGetty Images

Il Barcellona spinge ma non riesce a trovare il gol. Due volte Oblak su Messi, ma la parata decisiva arriva su Suárez lanciato in area proprio dall’argentino. L’Atlético si chiude bene e occhio al contropiede, ma Correa e Griezmann non riescono a sfondare. Al 76’ clamorosa chance mancata dagli ospiti con Rodri e Giménez che si ostacolano tra di loro al momento della battuta a due passi dalla porta. Chance anche per il neo entrato Morata che ci prova di tacco, ma Lenglet è provvidenziale con la sua chiusura. All’85’ il Barcellona riesce a sbloccare il risultato con il destro dal limite dell’area di Suárez, poi è Messi a realizzare il raddoppio neanche due minuti dopo. È un uno-due letale, l’Atlético Madrid non reagisce più e dice addio ai sogni di rimonta.

La statistica

1 - Suárez la sblocca con un destro da appena fuori dall’area di rigore. È il primo gol che l’Atlético subisce da fuori area in questa stagione nella Liga.

Il Tweet

Spoiler: ha segnato ancora...

Il migliore

Luis SUÁREZ - Il vero protagonista del match. Ci prova in ogni modo, ma la partita sembra stregata. Poi si inventa il gol che vale l’1-0 e la vittoria.

Il peggiore

Diego COSTA - Non si può buttare via una partita così. L’Atlético non avrebbe comunque vinto il campionato, ma i colchoneros se la potevano giocare. Gli ospiti fanno anche una buona gara, ma l’attaccante spagnolo getta tutto alle ortiche con il rosso più stupido di sempre. Per proteste, con tanto di parolaccia al 28'.

Tabellino

Barcellona-Atlético Madrid 2-0

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto (84’ N.Semedo), Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Arthur (63’ Malcom); Messi, L.Suárez, Coutinho (80’ Aleñá). All. Ernesto Valverde

Altético Madrid (4-4-2): Oblak; Santi Arias (35’ Á.Correa), Giménez, Godin, Filipe Luis (58’ Morata); Saúl Ñíguez, Rodrigo Hernández (88’ Juanfran), Teye Partey, Koke; Griezmann, Diego Costa. All. Diego Simeone

Marcatori: 85’ L.Suárez (B), 87’ Messi (B)

Arbitro: Jesús Gil Manzano

Ammoniti: 28’ Giménez, 29’ Godin, 71’ Saúl Ñíguez, 74’ Piqué, 86’ L.Suárez, 78’ Lenglet

Espulsi: 28’ Diego Costa (A)