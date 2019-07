Il Bayern travolge il Real Madrid e Zidane scarica Bale: "Speriamo se ne vada presto"

" Bale non ha giocato perché sta per andarsene. Speriamo che se ne vada presto, sarebbe meglio per tutti "

Parole molto forti quelle di Zinedine Zidane nella conferenza stampa post partita dopo che il suo Real Madrid ha perso 3-1 contro il Bayern Monaco nel debutto in International Champions Cup. Il tecnico francese, a chi gli chiedeva del perchè il gallese fosse rimasto fuori per tutti i 90', ha risposto in maniera inequivocabile, sottolineando che il rapporto tra Bale e i blancos è giunto al capolinea.

" Stiamo lavorando al suo trasferimento in un altro club. Non ho nulla di personale contro di lui, ma arriva un momento in cui le cose sono fatte perché devono essere fatte. Devo prendere delle decisioni e dobbiamo cambiare. Questa è una scelta dell'allenatore e anche del giocatore, che conosce la situazione. Tutto cambierà, non so se tra 24 o 48 ore, ma cambierà. Ed è una cosa buona per tutti "

Dove può andare Gareth Bale? In teoria la pista preferenziale porta al Manchester United, soprattutto come parziale contropartita per Pogba, ma non va esclusa nemmeno la pista che porta al Bayern Monaco. Difficile ipotizzare un suo futuro in Italia anche se potrebbe essere un affare per l'Inter o lo stesso Napoli.

Il Real si arrende al Bayern: 3-1

Nel Madrid c'è il debutto di Hazard, in attacco con Benzema e Asensio, ma a sbloccare il risultato è il Bayern al 15' con un tap in ravvicinato di Tolisso. Nella ripresa, al 22', il raddoppio dei tedeschi con Lewandowski che controlla in area, si gira e realizza all'angolino. Due minuto dopo il 3-0 di Gnabry che riceve tutto solo dentro l'area e insacca. A salvare l'onore del Madrid è il gioiellino Rodrygo, classe 2001, arrivato per 45 milioni dal Santos, che ha firmato un bellissimo gol su punizione all'84'.