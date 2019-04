Il monito di Papa Francesco: "Messi è bravo ma non è Dio"

Non nominare il nome di Dio invano. Anche se stiamo parlando di Leo Messi. Su questo Papa Francesco non transige.

Ne ha parlato al programma televisivo spagnolo Salvados dove il presentatore Jordi Evolè ha chiesto al pontefice se fosse sbagliato apostrofare Messi come 'Dio'. Il papa risponde che sì, è un sacrilegio, perché il giocatore pallone d’oro per quanto eccezionale non è il Signore. Anche se non nega che sia molto bello veder giocare il suo connazionale.

Un epiteto insomma quello che spesso gli viene affibbiato che va contro le sacre scritture, ma che gli viene concesso dai tifosi, spesso travolti dall’entusiamo per il suo talento con il pallone.

Un botta e risposta comunque leggero e spiritoso quello tra il conduttore e Bergoglio:

" È un sacrilegio dire che Messi è Dio? In teoria è un sacrilegio, non si può dire. Io non lo credo, tu lo credi? Io sì. Io no. "