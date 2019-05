Il Real Madrid chiude una stagione disastrosa con il 12° ko nella Liga: 0-2 Betis Siviglia

Seguono aggiornamenti...

Finisce come peggio non poteva la stagione del Real Madrid che cade in casa con il Betis Siviglia tra i fischi del Santiago Bernabeu. È una bella soddisfazione per gli andalusi che passano grazie alla reti di Loren e Jesé nella ripresa.

Lo 0-2 consente al Betis Siviglia di imporsi sia al Camp Nou che al Santiago Bernabeu nella stessa stagione per la gioia di Quique Setien che riesce in una piccola impresa che mancava nella Liga dai tempi di Gregorio Manzano, nel 2003, alla guida del Maiorca.

Per i Blancos, ancorati al terzo posto a quota 68 punti a distanza siderale dal Barcellona, sono 12 le sconfitte in campionato, un bilancio diviso tra i tre allenatori di questa annata, il cui unico acuto resta il Mondiale per club.

La peggior stagione dell'era Florentino Perez

ALLENATORE GARE VITTORIE PAREGGI SCONFITTE Julen Lopetegui 14 6 2 6 Santiago Solari 32 22 2 8 Zinedine Zidane 11 5 2 4

Come se non bastasse, la peggior stagione dell’era Florentino Perez si chiude con uno sgarbo a Gareth Bale. Ormai prossimo all'addio, così come Keylor Navas, il gallese avrebbe dovuto salutare il pubblico ma Zidane non lo fa mai entrare in campo. I tifosi del Real Madrid hanno fischiato il terzo cambio, consapevoli che Bale non sarebbe mai entrato. Un trattamento discutibile per un giocatore che ha contribuito alla conquista di 14 trofei in sei anni.