Il retroscena dell'incidente mortale di José Antonio Reyes: l'auto viaggiava a 237 km/h

Secondo la ricostruzione del Mundo Deportivo, la Mercedes Brabus S550 da 380 cavalli su cui viaggiava José Antonio Reyes al momento dell'incidente mortale dello scorso sabato, stava procedendo alla velocità di 237 km/h sull'autostrada spagnola A376, dove il limite è fissato a 120 km/h. La causa del disastro, secondo quanto si apprende dal verbale della polizia stradale, sarabbe nello scoppio di uno pneumatico, che ha fatto sbandare la vettura mandandola a sbattere contro il muretto di protezione laterale della strada.

L'ex-calciatore spagnolo, 35enne, era un grande appassionato di auto sportive e ne possedeva diversi modelli, ma la Mercedes era una di quelle meno usate: la lunga inattività unita all'altissima velocità e a una pressione probabilmente troppo bassa degli pneumatici avrebbero formato il mix scatenante l'incidente.

A proposito, l'ex-portiere di Real Madrid e Valencia e ora pilota di rally, Santiago Cañizares, ha commentato l'accaduto con un tweet che ha scatenato una miriade di reazioni social: "Viaggiare sopra il limite di velocità è un comportamento riprovevole. L'incidente ha registrato altre vittime oltre all'autista, Reyes non merita di essere ricordato come un eroe. Ma questo non significa che non mi dispiace per l'accaduto e che prego per le loro anime".

Nell'incidente ha perso la vita, oltre a Reyes, anche il cugino, mentre una terza persona è ricoverata in gravissime condizioni con ustioni sul 65% della superficie corporea.