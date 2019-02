Il Siviglia di André Silva perde quota, è il Celta a far festa grazie a Yokuslu

Dopo il brusco ko di Coppa del Re contro il Barcellona il Siviglia di Machin cade anche in Liga sul campo di un Celta Vigo reduce da cinque sconfitte consecutive in campionato. Non è un momento idilliaco per i prossimi avversari della Lazio di Simone Inzaghi in Europa League.

I sacrifice dei Celestes - gara di grande dispendio energetico per i padroni di casa - vengono ripagati al minuto 73, quando sugli sviluppi di un corner il centrocampista turco classe 1994 Okay Yokuslu trova la zampata vincente in mischia. A nulla valgono gli sforzi profusi nel finale da Andre Silva e compagni perchè al fischio finale sono i galiziani a esultare; esulta anche e soprattutto mister Miguel Cardoso che salva la panchina.

I numeri della "crisi" del Siviglia

Il Siviglia di Machin ha ottenuto solamente due vittorie (contro Girona e Levante) nelle ultime 9 partite di Liga. Tale negativo ruolino di marcia ha fatto sì che gli andalusi passassero dal primo posto al quarto a ben 14 lunghezze dal Barcellona capolista. Prosegue il campionato a due velocità del Siviglia: 7 vittorie e un pareggio nelle ultime 8 in casa, 8 partite senza vincere fuori casa (4 pareggi e 4 sconfitte).