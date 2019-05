Il Valencia spezza il sogno Champions del Getafe e chiude al quarto posto

Poco più di 20 minuti. Tanto è durato il sogno qualificazione del Getafe in Champions League. L’intervallo fra il gol di Portillo contro il Villarreal e quello di Carlos Soler del Valencia a Valladolid. Il Getafe per scippare il quarto posto e scavalcare il Valencia in classifica aveva bisogno di far meglio della squadra di Marcelino, ma non ce l’ha fatta perché il Getafe non è andato oltre il 2-2 contro il Villarreal mentre il Valencia è passato sul campo del Valladolid 2-0.

La formazione della periferia madridista, pur senza una prima storica qualificazione in Champions League, però ha comunque di che sorridere visto che torna in Europa League dopo 11 anni d’assenza, era il 2007-2008 con Michael Laudrup in panchina il Getafe arrivò fino ai quarti di finale, venendo eliminata solo dal Bayern Monaco di Luca Toni.

In Europa League passando però per i preliminari ci saranno il Siviglia (che ha battuto 2-0 l’Athletic Bilbao grazie ai gol di Ben Yedder e El Haddadi) e l’Espanyol che ha superato la Real Sociedad con l’identico risultato (decisivi i gol di Rosales e Wu). Pareggio in rimonta per l’Atletico Madrid sul campo del Levante, bloccato sul 2-2.