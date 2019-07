In Francia sono sicuri: è fatta per Griezmann al Barcellona, pagati i 120 milioni della clausola

La telenovela è finita: Antoine Griezmann giocherà nel Barcellona. Il club blaugrana pagherà i 120 milioni di euro della clausola rescissoria all'Atletico Madrid e così potrà "liberare" l'attaccante campione del mondo nel 2018 in Russia con la nazionale transalpina. Secondo l'Equipe il Barcellona avrebbe già versato l'importo richiesto mentre dalla Catalogna il Mundo Deportivo smentisce, sottolineando però che il pagamento avverrà domani, venerdì. Poco cambia quindi, "Le petit diable" giocherà al fianco di Lionel Messi nella prossima stagione.

Manca ancora l'ufficialità ma Griezmann può ritenersi libero e soprattutto mette la parola fine su un duro braccio di ferro, con anche il rifiuto a presentarsi al ritiro dell'Atletico Madrid in attesa che il Barcellona facesse il passo decisivo. Non va dimenticato che la scorsa settimana i Colchoneros avevano attaccato il giocatore e il club catalano pubblicando un duro comunicato che metteva in risalto il fatto che l'accordo tra le parti sarebbe avvenuto con le due squadre in piena lotta per la Liga e la squadra di Simeone ancora in corsa in Champions.

Secondo il Mundo Deportivo Griezmann attende soltanto il via libera per prendere un aereo e volare a Barcellona per test medici e firma su un contratto che lo legherà ai blaugrana fino al 2024.