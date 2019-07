L'Atletico Madrid sgomma a destra: preso il terzino inglese Kieran Trippier

Colpo importante dell'Atletico Madrid che rafforza la fascia destra acquistando Kieran Trippier, terzino del Tottenham e della nazionale inglese. Il giocatore classe 1990, seguito in passato anche dal Napoli, ha firmato un contratto triennale fino al 2022 ed è costato ai Colchoneros 22 milioni di euro.

Trippier, arrivato agli Spurs nel 2015, sarà con ogni probabilità il titolare nel ruolo di terzino destro della squadra di Diego Simeone a scapito del colombiano Santiago Arias. E' il quarto acquisto in difesa per l'Atletico dopo Felipe, Hermoso e Lodi, in generale un altro colpo importante dopo gli arrivi di Herrera dal Porto e del talento Joao Felix dal Benfica. Potrebbe essere l'ultimo affare, a meno che non prenda quota la trattativa per James Rodriguez dal Real.