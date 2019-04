Le pagelle dell'Atlético Madrid

Jan OBLAK 6,5 - Chiude su tutto e tutti, ma si deve arrendere nel finale alla conclusione di Suarez.

Santiago ARIAS 5,5 - Si mangia una chance in avvio di gara e si perde troppo spesso Alba sulla fascia. (dal 35’ Ángel CORREA 5,5 - Gioca molto arretrato vista la situazione. Non sfrutta però le chance che l’Atlético riesce a creare).

José GIMÉNEZ 6 - Lotta come può davanti agli attaccanti più forti del mondo. Nel finale si sbriciola anche lui.

Diego GODÍN 6 - Chiude tutti gli spazi. Poi si arrende anche lui nel finale.

Filipe LUÍS 5,5 - Poca spinta sulla fascia. Fa quel che può a livello difensivo. (dal 58’ Álvaro MORATA 5,5 - Qualche guizzo, ma troppo poco per portare a casa punti).

Ñíguez SAÚL 6 - Si fa vedere in ogni azione dell’Atlético, ma è troppo precipitoso in alcune scelte.

Rodrigo HERNÁNDEZ 6 - Grande lottatore a centrocampo. Cerca di tenere il più compatte possibile le due linee. (dall’88’ Torres JUANFRAN sv - Qualche minuto anche per lui, quando la partita è già finita).

Koke Barça-AtletiGetty Images

Thomas TEYE PARTEY 6,5 - A centrocampo è quasi impossibile da saltare. Nella ripresa fa il difensore aggiunto e quando può parte anche in contropiede.

Jorge KOKE 5,5 - Non riesce a lanciare gli attaccanti. Non entra mai nel vivo del gioco.

Antoine GRIEZMANN 5,5 - Lui ci prova, ma non fa neanche il solletico alla difesa del Barcellona.

Diego COSTA 1 - Non si può buttare via una partita così. L’Atlético non avrebbe comunque vinto il campionato, ma i colchoneros se la potevano giocare. Gli ospiti fanno anche una buona gara, ma l’attaccante spagnolo getta tutto alle ortiche con il rosso più stupido di sempre. Per proteste, con tanto di parolaccia al 28'.

All. Diego SIMEONE 6 - Ha il coraggio di giocarsela fino alla fine, inserendo anche più di un attaccante nonostante fosse in 10. Il Barcellona era semplicemente più forte.

Le pagelle del Barcellona

Marc-André TER STEGEN 6 - L’Atlético fatica a rendersi pericoloso, ma ter Stegen è bravo a chiudere sulle poche chance per gli ospiti.

Sergi ROBERTO 6 - Buona gara dal punto di vista difensivo, non subendo mai su Filipe Luis. Non attacca, però, mai. (dall’84’ Nélson SEMEDO sv - Entra per dare più spinta nel finale, ma ci pensano già Suarez e Messi).

Gerard PIQUÉ 6,5 - Qualche intervento decisive nella propria metà campo. Peccato per un giallo che gli farà saltare la prossima.

Clément LENGLET 6,5 - È bravo a non farsi infilare in velocità dai giocatori dell’Atlético. Preciso e puntuale.

Jordi ALBA 6 - Coglie subito un palo clamoroso. Poi smette di attaccare con continuità.

Ivan RAKITIĆ 6 - Qualche inserimento interessante, ma niente di più.

Sergio BUSQUETS 6 - Fa il solito filtro in mezzo al campo.

Luis SuarezGetty Images

Melo ARTHUR 6,5 - Fa un gran lavoro, specie nel primo tempo quando spegne sul nascere le possibili ripartenze dell’Atlético. (dal 63’ Filipe MALCOM 6 - Qualche giocata, anche se non riesce a trascinare il Barça).

Lionel MESSI 7 - Quando parte in velocità lascia tutti nello specchietto retrovisore, ma sembra non trovare il guizzo vincente. All’87’ però la perla che chiude la partita e... La Liga. Sono 335 le vittorie personali nel campionato: è record, battuto Casillas.

Luis SUÁREZ 7 - Il vero protagonista del match. Ci prova in ogni modo, ma la partita sembra stregata. Poi si inventa il gol che vale l’1-0 e la vittoria.

Philippe COUTINHO 5,5 - Ci si aspetta sempre qualcosa di più da lui. Solo un’occasione nel primo tempo e poco altro. (80’ Carles ALEÑÁ sv - Poco da fare nel finale di gara).

All. Ernesto VALVERDE 6 - Fatica a trovare le chiavi per sbloccare la partita, a maggior ragione con l’Atlético che schiera 10 uomini dietro la linea della palla. I cambi non aiutano, ma ci pensano Messi e Suarez.