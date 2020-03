Liga: l'Atletico Madrid non va oltre l'1-1 sul campo dell'Espanyol

Finisce 1-1 la sfida tra Espanyol e Atletico Madrid valida per la 26a giornata di Liga. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 24' grazie a un'autorete di Savic. La squadra di Simeone trova il pareggio nella ripresa grazie a una rete di Saul al minuto 47. In virtù di questo pareggio i Colchoneros conservano il quarto posto in classifica ma vedono ridursi il vantaggio sulla Real Sociedad, quinta a -1.

Video - Simeone: "Questa è una di quelle serate che non puoi dimenticare. La nostra vittoria è nata nel bus" 00:54