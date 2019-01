Atletico Madrid rimaneggiato ma spietato: Huesca strapazzato, i Colchoneros vincono 3-0

L'Atletico Madrid vince 3-0 sul campo dell'Huesca e conquista 3 punti che gli consentono di riportarsi momentaneamente a -2 dal Barcellona, impegnato domenica sera in casa contro il Leganes. Di Lucas Hernandez, Arias e Koke le reti della squadra di Simeone che, in formazione rimaneggiata e con una panchina imbottita di giovani, dilaga dopo un avvio di gara molto sofferto. I padroni di casa giocano un buon primo tempo e recriminano per un palo e un miracolo di Oblak.

Lemar - Huesca-Atletico Madrid Liga 2018-19Getty Images

La cronaca

Partenza super dell'Huesca che al 12' colpisce un palo clamoroso con una mezza rovesciata di Pulido, poi un minuto dopo Gimenez anticipa in extremis Rivera con un provvidenziale intervento in scivolata all'altezza del dischetto del rigore. Al 16' il gol dell'Huesca sembra fatto: Cucho Hernandez si presenta a tu per tu con Oblak e lo salta, straordinario il colpo di reni del portiere dell'Atletico che riesce a mettere in corner. Lo spavento sveglia i Colchoneros che al 16' si divorano il vantaggio con Lemar: il centrocampista francese ex Monaco spara su Santamaria in uscita quando avrebbe avuto tutto il tempo di prendere la mira. E al 31' l'Atletico passa: imbucata di Lemar per Koke che dalla destra mette in mezzo un traversone basso, sul secondo palo c'è Lucas Hernandez che insacca con il destro da due passi. Per il francese primo gol con l'Atletico alla presenza numero 107.

Santiago Arias - Huesca-Atletico Madrid Liga 2018-19Getty Images

La ripresa è un monologo dell'Atletico. Correa al 49' ha sul destro il pallone del raddoppio, ma Santamaria in uscita gli dice no. Tre minuti dopo l'Huesca capitola per la seconda volta: Griezmann dalla sinistra, traversone col contagiri per Arias che fulmina Santamaria con uno splendido destro al volo a incrociare. Anche per il colombiano, prelevato quest'estate dal PSV Eindhoven, è il primo gol in biancorosso. A chiudere definitivamente la partita ci pensa Koke al 71': Lucas Hernandez dalla sinistra mette in mezzo un gran pallone per Griezmann che di testa manda a sbattere il pallone sulla traversa, sulla ribattuta si avventa il centrocampista che insacca con il destro per il definitivo 0-3.

La statistica

400 - Koke festeggia nel migliore dei modi la sua presenza numero 400 con la maglia dell'Atletico Madrid. Con la rete che è valsa il definitivo 3-0 a Huesca, il 27enne centrocampista ha raggiunto quota 39 reti da quando gioca nei Colchoneros.

Lucas Hernandez e Koke - Huesca-Atletico Madrid Liga 2018-19Getty Images

Il tweet

Il migliore

Lucas HERNANDEZ - Serata speciale per il difensore francese che sblocca il risultato con una rete da opportunista (la prima con la maglia dell'Atletico alla 107esima presenza) e fa partire l'azione del definitivo 0-3. In Liga non giocava dallo scorso 8 dicembre: un ritorno molto importante per Simeone.

Il peggiore

Christian RIVERA - Imperdonabile l'errore sullo 0-0 a tu per tu con Oblak: Gimenez è bravissimo a soffiargli il pallone in extremis, ma a fare la differenza è soprattutto la sua lentezza.

Il tabellino

Huesca-Atletico Madrid 0-3

Huesca (4-4-2): Santamaria; Miramon, Insua, Etxeita, Pulido; Moi Gomez, Rivera (54' Avila), Musto (70' Herrera), Ferreiro; Cucho Hernandez (61' Gallar), Gallego. All.: Francisco.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Lucas Hernandez (86' Montero); Koke (72' Mollejo), Thomas, Rodri, Lemar (90' Joaquin Munoz); Griezmann, Correa. All.: Simeone.

Arbitro: Guillermo Cuadra Fernandez di Madrid.

Reti: 31' Lucas Hernandez (A), 52' Arias (A), 71' Koke (A).

Note - Recupero 2'+3'. Ammoniti Etxeita, Gallego (H), Gimenez, Correa (A).