Lo strano caso di Stuani: da meteora alla Reggina, a medie gol simili a quelle di Messi al Girona

Dopo il recupero Villarreal-Real Madrid (non giocata a dicembre per il Mondiale per club), riparte la Liga con le ultime due giornate del girone d’andata. Si comincia con Levante-Girona, un match molto particolare. Da una parte la squadra di Marti Roger già lontana dalla zona retrocessione, dall’altra Cristhian Stuani che sta cercando di trascinare i catalani in Europa a suon di gol. Sì, proprio quel Stuani, quello ‘visto’ alla Reggina dal gennaio 2008 al giugno 2009. Rispetto a quella versione, l’attaccante uruguaiano è cresciuto e diventato uomo squadra. Non solo, da qualche anno a questa parte è un vero bomber: è infatti l’unico in questo girone d’andata a tenere le medie gol di Messi e Luis Suárez nella Liga...

La top 4 della classifica marcatori

Giocatore Gol/Presenze Leo Messi 15/15 Cristhian Stuani 11/15 Luis Suarez 11/16 Iago Aspas 10/17

Chi segnerà il primo gol del 2019? Stuani si candida...

Stuani alla Reggina: poco più di una meteora

Arrivato nel gennaio 2008, Stuani doveva farsi largo tra i vari Nicola Amoruso, Makinwa, oltre a Joelson, Brienza e Ceravolo. La Reggina, in quel momento, ‘vantava’ il peggior attacco del campionato e in molti si aspettavano qualcosa di diverso dal nuovo arrivato. L’allenatore Ulivieri lo schiera subito, regalandogli una mezz’ora ad Empoli e 37 minuti nel successo interno contro il Cagliari (2-0). L’uruguaiano non riesce a mettersi in mostra e da febbraio a marzo resterà fermo senza giocare. Rientra a metà marzo, ma solo per qualche minuto: 8' contro il Livorno, 9' contro il Napoli e 10' contro il Genoa. Concluderà la stagione con 0 gol e qualche problema di ambientamento. Del resto la Reggina non viveva un bel momento, costretta a cambiare due volte l'allenatore: da Ficcadenti a Ulivieri, fino a Nevio Orlandi promosso dalla Primavera, con gli amaranto che si salvano a stento nel finale di campionato.

Stuani - Reggina-Siena - Serie A 2008-2009 - LaPresseLaPresse

Nella stagione successiva non va tanto meglio, resta Nevio Orlandi, ma Stuani non esplode, anzi... A fine stagione, il suo score dirà 6 presenze e un solo gol, una rete su calcio di rigore contro il Siena. Annata che vedrà la Reggina retrocedere in Serie B.

Stuani, Brienza - Reggina-Siena - Serie A 2008-2009 - LaPresseLaPresse

Stuani in Spagna: girandola di prestiti

Con la Reggina in Serie B, Stuani deve per forza partire. È un investimento che bisogna ammortizzare e l’uruguaiano finisce in prestito prima all’Albacete poi al Levante. In Castiglia-La Mancia riesce a segnare addirittura 22 reti in campionato, ma è la Serie B spagnola, nella comunità valenciana non va oltre le 8 reti nella Liga. Manca ancora qualcosa, ma c’è comunque un’evoluzione per l’attaccante classe ’86. Da ricoprire il ruolo del n° ‘7’, alla seconda punta che prova a farsi largo nell’area avversaria. Ci prova con il Racing Santander, ma anche in questo caso non supera la doppia cifra realizzativa.

Come veniva chiamato Stuani ai tempi della Reggina?

Il passaggio all’Espanyol poi al Middlesbrough

All’Espanyol la svolta nel 2012, con l’uruguiano che finisce in Catalogna a titolo definitivo. Lì ricopre stabilmente il ruolo di seconda punta e comincia a segnare... 7 reti la prima stagione ma con assist, 6 reti e tanto lavoro la stagione dopo, che gli vale così la convocazione in Nazionale per i Mondiali in Brasile. Nell’annata 2014-2015, scavalca finalmente la soglia della doppia cifra, tanto da ‘guadagnarsi’ così un contratto più importante col Middlesbrough in Inghilterra. Al Boro si adatta subito al calcio d’oltremanica, ma ancora una volta c’è un passo indietro a livello realizzativo. È molto utile alla causa, ma per vincere serve sempre il grande bomber, cosa che Stuani non era mai stato fino ad adesso.

Christian StuaniPA Sport

L’esplosione al Girona

Nel 2017 il ritorno in Spagna, questa volta al neo promosso Girona. Stuani si trasforma completamente, diventando una prima punta, affiancato da Borja García e Portu. Segna subito una dopppietta al debutto contro l’Atlético Madrid, tra gli scalpi c'è anche il Celta Vigo (giornata in cui indossa anche la fascia di capitano), il Villarreal e il Real Madrid - nella clamorosa vittoria per 2-1 contro i campioni d'Europa in carica - poi Levante e Real Sociedad: sono ben 5 le partite consecutive in gol per l'ex Reggina. Segnerà 2 gol al ritorno al Bernabéu e metterà a referto la bellezza di 21 reti nella Liga, tutte decisive per la comoda salvezza della squadra catalana.

Stuani, Busquets - Barcelona-Girona - Liga 2018/2019 - ImagoImago

Stuani l'ammazza grandi

Squadre Gol Atlético Madrid 3 gol in 2 gare Barcellona 2 gol in una gara Real Madrid 3 gol in 3 gare

*Dalla stagione 2017-2018 ad oggi

E l’annata decisiva? Vedrai che non si ripeterà dicevano... Anzi, Stuani è partito ancora fortissimo, trovando il gol con Villarreal, Celta Vigo (doppietta) e Barcellona (altra doppietta). Ora l'uruguaiano gioca a suon di doppiette, marcando due reti anche all'Eibar e alla sua ex Espanyol. Contro l'Atlético Madrid, un mese fa, la sua ultima rete in campionato, con Stuani che resta stabilmente al secondo posto della classifica marcatori in compagnia del suo connazionale Luis Suárez. Solo Messi ne ha fatti di più, con 15 reti in 15 presenze.

Christian Stuani, Girona-AtléticoGetty Images

Stuani: tra record e il possibile approdo al Valencia

Ora l’attaccante uruguaiano ha una scelta da fare. Continuare a fare gol e provare a superare la cifra di 21 reti realizzate nella passate stagione, portando il Girona in Europa League, o scegliere di approdare al Valencia che sta corteggiando in maniera serrata l’uruguaiano nella sessione di mercato appena iniziata. Marcelino ha bisogno come il pane di un attaccante che faccia gol, visto le medie bassissime di Gameiro, Batshuayi, Santi Mina, Rodrigo e Guedes. Il suo addio, tutto sommato, non sarebbe neanche così deleterio per il Girona che con i soldi della cessione del classe ’86 potrebbe rifarsi il look. Stuani sa solo una cosa: già contro il Levante vuole ricominciare a segnare... Il brutto anatroccolo visto in Serie A è finalmente diventato un cigno.

