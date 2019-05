Un Barcellona stravolto dal turnover in ottica Champions (non convocati anche Messi e Suarez), cade al Balaidos al cospetto di un Celta Vigo in piena forza e in campo col coltello tra i denti a caccia di punti salvezza. I galiziani vincono 2-0 e, portandosi a 40 punti a sue giornate dalla fine avvicinano in maniera significativa la quota salvezza. Decidono la contesa le reti - entrambe nel secondo tempo - di Maxi Gomez in spaccata e Iago Aspas su rigore.

Collado Celta-BarcelonaGetty Images

La cronaca della partita

Bel gesto prima del fischio d'inizio del match con i giocatori di casa che concedono il "pasillo" (la passerella) ai campioni di Spagna: gesti a cui in Italia non siamo propriamente abituati...

Pasillo Celta-BarcelonaGetty Images

Primo tempo senza emozioni e contraddistinto dalla prematura uscita di scena - dopo appena 6' di gioco - di Ousman Dembelé, sostituito dal canterano Aex Collado, dopo un risentimento alla coscia destra.Nella ripresa, il Celta preme sull'acceleratore e dopo appena 5' va a segno col tap in di Araujo sul colpo di testa di Cabral, respinto in un primo momento da Cillessen. Dopo 3' di ispezioni VAR, l'arbitro decide però di annullare per fuorigioco millimetrico dell'autore della rete. I galiziani non si perdono d'animo e il vantaggio vero arriva al 67' con i blaugrana in 10 uomini per un altro infortunio, quello occorso a Todibo: cross dalla destra di Boudebouz e meravigliosa spaccata in area di Maxi Gomez. La palla s'insacca sul primo palo ed è 1-0.

Maxi Gomez of RC Celta celebrates after scoring the first goal during the La Liga match between RC Celta de Vigo and FC Barcelona at Abanca-Balaidos on May 4, 2019 in Vigo, Spain. (Photo by Octavio Passos/Getty Images)Getty Images

Il Barcellona non reagisce e la formazione di Fran Escribá ne approfitta: Umtiti tocca il pallone con un braccio in area e - anche questa volta dopo le concultazioni con l'occhio elettronico - è calcio di rigore. Dal dischetto, Iago Aspas spiazza Cillessen e fissa il risultato sul 2-0.

La statistica chiave

11-1 - E' il conto dei corner a favore del Celta Vigo. Un dato che la dice lunga sull'andazzo generale della partita del Balaidos.

Il tweet

Il migliore

Maxi GOMEZ (Celta Vigo): gol dalla fattura pregevole, di quelli che valgono il prezzo del biglietto. E, aspetto ancor più importante, l'ipoteca sulla salvezza dei galiziani.

Il peggiore

Kevin Prince BOATENG (Barcellona): tra le note del suo report, solo gesti di stizza e pellegrinaggi senza meta nella metà campo avversaria.

La dichiarazione

Carles ALEÑÁ (Barcellona, ai microfoni di DAZN): "Penso che la notizia peggiore di questa sera non sia tanto la sconfitta quanto gli infortuni di Dembélé e Todibo. Speriamo non sia nulla di grave. Ora concentriamoci sulla Champions e su ciò che stiamo per conquistare".

Il tabellino

CELTA VIGO-BARCELLONA 2-0

Celta Vigo (4-4-2): Blanco; Mallo, Araujo, Cabral, Olaza; Boudebouz (85' Jozabed), Yokuslu, Lobotka, Boufal (71' Brais Méndez); Maxi Gomez (91' Beltran), Aspas. All.: Fran Escribá.

Barcellona (3-5-2): Cillessen; Todibo (68' Murillo), Umtiti, Vermaelen; Wagué, Aleñá, Arthur (62' Vidal), Puig, Malcom; Boateng, Dembélé (6' Alex Collado). All.: Valverde.

Arbitro: José Maria Sanchez Martinez di Lorca.

Gol: 67' Maxi Gomez (C), 88' rig. Aspas (C).

Note - Recupero 1+5. Ammoniti: Vermaelen, Umtiti, Boufal, Todibo, Boateng, Vidal.